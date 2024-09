Sarah Paulson e Holland Taylor insieme agli Emmy

Al 76° Emmy Awards, Sarah Paulson e Holland Taylor hanno scelto di percorrere il red carpet fianco a fianco, un evento raro per questa coppia. Dal 2015, queste attrici sono felicemente insieme. Nonostante la loro felicità condivisa, hanno scelto di mantenere dimore separate.

Sotto i riflettori del Peacock Theater di Los Angeles, le due donne hanno posato per i fotografi, con Paulson che ha posto delicatamente una mano sulla schiena di Taylor. Paulson è stata nominata per la sua eccezionale performance in "Mr. & Mrs. Smith" come "Miglior Guest Actress". Indossando un abito blu affascinante con un fiocco bianco su una coda nera e adornata da orecchini scintillanti, ha esibito eleganza.

Accompagnata da Taylor, che indossava un completo color crema e due spilli argentati sulla giacca, è diventata famosa come Evelyn Harper nella sitcom di successo "Two and a Half Men". Il suo ruolo come madre di Alan Harper e sorella di Charlie Sheen le ha valso diverse nomination agli Emmy tra il 2005 e il 2010.

L'enigma del loro legame

Parlando candidamente sul podcast "Smartless" a maggio, Paulson ha gettato luce sul loro amore duraturo. Ha rivelato che il segreto della loro durata era derivato dalle loro sistemazioni indipendenti. "Holland e io, passiamo molto tempo insieme, ma non viviamo sotto lo stesso tetto", ha aggiunto. "Siamo insieme da un po' di tempo ora, e credo che sia in parte perché scegliamo il nostro tempo insieme e quando desideriamo la solitudine".

In una simile vena, Taylor ha condiviso la sua prospettiva in un'intervista con il "New York Post" alcuni mesi prima. Ha sottolineato l'importanza di inseguire interessi separati, aiutando ciascuno a rimanere fedele a se stesso. Mentre Paulson apprezza i suoi circoli sociali, Taylor apprezza il suo tempo da sola. "È un'affare ben bilanciata", ha concluso.

Il punto focale della serata è stato il duo di Sarah Paulson e Holland Taylor, che hanno affascinato il pubblico con la loro unica apparizione sul red carpet. Il valore di intrattenimento della loro relazione è stato ulteriormente amplificato durante il loro'intervista, dove hanno discusso l'enigma del loro legame, attribuendone la durata alle loro sistemazioni indipendenti e al rispetto condiviso per il loro spazio personale.

