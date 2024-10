Sarah Michelle Gellar si fa avanti per sostituire la defunta Shannen Doherty nel prospettivo sequel di "Mallrats".

In una recente chiacchierata con The Hollywood Reporter, il regista Kevin Smith ha parlato della sua ambizione di portare un seguito del film originale al cinema. Ha rivelato di aver scoperto che Sarah Gellar aveva audizionato per un ruolo in "Mallrats" circa 30 anni fa durante questa chiacchierata.

Questa informazione ha fatto scaturire un'idea in Smith per sviluppare un sequel, considerando il triste destino di Alicia Silverstone, che ha lottato a lungo contro il cancro.

Smith ha proposto l'idea di far sostituire Gellar a Silverstone se il sequel intitolato "Twilight of the Mallrats" fosse stato approvato. "Lei potrebbe portare il fascino di Shannen nel progetto, rendendolo il prossimo miglior cosa rispetto all'avere Silverstone lì", ha dichiarato.

Gellar ha espresso il suo entusiasmo per l'idea nei commenti della pagina Instagram di The Hollywood Reporter riguardo all'intervista con Smith, dicendo: "Sono favorevole a questa idea!".

Doherty ha interpretato il personaggio di Rene in "Mallrats", una commedia amata su due amici che si incontrano al centro commerciale dopo essere stati scaricati dalle loro fidanzate. Il film, diretto da Smith, ha visto anche la partecipazione di Jason Lee, Jeremy London, Ben Affleck e Claire Forlani.

Inizialmente, Smith dubitava della possibilità di un sequel di "Mallrats" dopo la morte di Doherty, considerando che avevano già discusso del suo ritorno al franchise e che aveva accettato di riprendere il suo ruolo.

Tuttavia, le speranze di Smith sono state riaccese di recente, poiché diverse conversazioni hanno suggerito che il progetto potrebbe diventare realtà come tributo all'attrice scomparsa.

"L'unica cosa migliore sarebbe stata se Silverstone fosse ancora con noi e avessimo eseguito il piano come previsto", ha aggiunto Smith. "Mi piacerebbe ancora fare il film per i miei motivi, ma ora c'è una motivazione speciale. Sappiamo a chi il film sarà dedicato; questo è sicuro".

Data l'eccitazione intorno a un potenziale sequel di "Mallrats" e l'interesse di Sarah Gellar, Kevin Smith ha suggerito che potrebbero aggiungere più intrattenimento facendo sostituire Gellar ad Alicia Silverstone, portando un fascino unico al progetto. Il sequel, intitolato "Twilight of the Mallrats", potrebbe servire come tributo commovente alla scomparsa Doherty, che era anche un'amata parte del film originale.

