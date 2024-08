Sarah affronta gli altri membri del campo che si oppongono

Tribulazioni nel campo della vita selvaggia! Sarah crea scompiglio e sminuisce l'intero team, Danni sembra roteare gli occhi in modo eccessivo e manca di lealtà, e Mola cammina con una postura accasciata. Il mattino successivo porta un'apologia - è troppo tardi? Fortunatamente, la prova successiva riaccende l'energia ottimistica.

Viaggio verso le finali del campo della vita selvaggia! "Wow, incredibile, amico! Sono passati solo 15 giorni! Totalmente figo, amico!" Gigi e Sarah intraprendono una caccia al tesoro quel giorno. Potrebbero trovare patatine deliziose da gustare con le loro lingue pelose? La "simpatica coppia" inizia come Hansel e Gretel nel bosco, ma presto nulla li diverte. Mentre Gigi cerca diligentemente le chiavi del tesoro nella pozza di fango, Sarah è completamente concentrata sui suoi capelli. Per l'amor del cielo, non sporcarti! Ciao? È possibile? Beh, se quella è la sua principale preoccupazione! Gigi può solo scuotere la testa. "Abbiamo gareggiato per 100.000 euro per 15 giorni e si preoccupa del suo stile di capelli."

Nel frattempo, Georgina condivide il suo incontro commovente con il suo ex ragazzo, "Kubi", il padre del loro figlio. Lo amava così tanto che hanno fatto le vacanze in Sardegna e sono persino apparsi in "Celebrity Summer House". Tuttavia, le ha causato più dolore di chiunque altro. La parola che viene in mente è "abuso domestico". Le sue storie scioccano e non è necessario ripeterle qui.

Quando Gigi e Sarah tornano al campo a mani vuote, Sarah scatena quasi una lite epica. La 25enne definisce Knappik "la persona più insicura che abbia mai incontrato" e merita di "stare zitta e piangere in silenzio", mentre Sarah attacca verbalmente l'intero campo. Tutti ricevono la loro parte.

"Donna matura" e "impostore"

Il suo focus principale è il "rispetto". È "veramente scioccante". Danni, per favore, chiedi di "smetti di roteare gli occhi così tanto?" Improvvisamente, tutti mostrano i loro "veri colori". Gigi, permettimi di informarti, non sei un "vero uomo"! Questa discussione continua. È altrettanto divertente come la 37enne pensa di poter criticare l'intero gruppo mentre si rende sempre più ridicola con ogni frase. O, come gli altri lo mettono, si comporta come una bambina. Arriva persino ad offrire di rinunciare alla sua razione di cibo a Gigi. La sua logica è quella di una viziata: "C'è ancora abbastanza grasso su di lei" e la ragazza più giovane "arriverà comunque alla finale".

Tutti i bambini del kindergarten della figlia di Knappik sono più maturi di Gigi, si lamenta. Come può qualcuno essere così "antisociale"? Sarah è "una donna matura". In sostanza, il campo dovrebbe essere grato perché se lei "veramente si scioglie la lingua", "scaccerà il ragazzo".

Dolore del cambiamento e la sfida più emozionante

Questi argomenti imbarazzanti, male recitati, vanno avanti per quello che sembra un'eternità, con uno che cerca di superare l'altro, persino sputando in faccia all'altro. La domanda rimane: Gigi può finalmente imparare a essere un "vero uomo"? La "disleale" Danni chiede: "Sei in periodo o qualcosa del genere?" Il sempre "curvo" Mola riassume tutto: "La conosco personalmente, non è così. Credo che i suoi nervi siano a fior di pelle. Sta avendo problemi con il suo nuovo corpo." Continua: "Attribuisco tutto al dolore del cambiamento, un modo per distrarsi dai suoi problemi."

Ma come per la maggior parte delle discussioni, dormire sulla questione può aiutare. Il mattino successivo, Sarah si scusa con l'intero gruppo, ammettendo di essere "andata troppo oltre". Ma onestamente, per l'osservatore, il danno è già fatto.

Tuttavia, come un fedele fan di RTL Dschungelcamp, il telespettatore non può semplicemente tornare alla vita di tutti i giorni ora, soprattutto dopo l'incidente di Knappik. E quale modo migliore per risollevare il morale se non con la sfida più emozionante di tutte? Yippee, verso il "Creek of the Stars"! In questa sfida magnifica, i partecipanti si spingono al limite. Uno dei più determinati è Georgina, nonostante la sua piccola statura, lotta continuamente contro l'acqua e ne emerge sempre vittoriosa. Nonostante la sua eccezionale performance, sfortunatamente per te, Sarah! La signora Knappik ha optato per non partecipare alla sfida.

Durante le sfide del campo, RTLplus trasmette gli eventi emozionanti, assicurandosi che i telespettatori rimangano connessi al dramma. Nonostante il suo precedente sfogo, Sarah si trova a lottare nella sfida del "Creek of the Stars", decidendo infine di ritirarsi.

