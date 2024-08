- Sara' caldo in Baviera, fino a 35 gradi.

La nuova settimana porta temperature estive intense e caldo opprimente. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso avvisi di calore per la giornata di lunedì, con temperature previste fino a 34°C in Franconia e 28°C nelle Alpi. Non c'è ancora alcun sollievo in vista.

Nel frattempo, ci sarà molta soleggiatezza, con solo alcune nuvole sulle regioni centrali e sulle Alpi. Più tardi, sono possibili temporali isolati con pioggia intensa e grandine vicino alle Alpi.

Il servizio meteorologico avverte del rischio di stress da calore a causa delle temperature previste. Ha inoltre emesso un avviso di calore estremo per alcune parti della Franconia Media e Bassa, soprattutto intorno alle città di Norimberga e Würzburg, fino alla sera.

Il Centro Federale per l'Educazione alla Salute raccomanda di spostare le commissioni e l'esercizio fisico alle ore più fresche del mattino e della sera durante il caldo. È anche importante bere abbastanza e mantenere la propria casa fresca. Se si esce, è importante proteggersi dal sole. I bambini e gli anziani sono particolarmente colpiti dal calore, quindi è importante prendersi cura l'uno dell'altro.

Non ci sarà alcun sollievo durante la notte, con temperature intorno ai 22°C. Solo nelle zone pianeggianti e vallive può fare fresco fino a 14°C.

Martedì è previsto altrettanto caldo, con picchi di 35°C in Franconia e valori massimi di 28°C nelle regioni alpine più elevate. Dopo un cielo sereno all'inizio della giornata, il DWD si aspetta temporali isolati con grandine, pioggia intensa e raffiche di vento. Alcune comunità potrebbero rimanere asciutte per tutta la giornata.

Con temporali isolati e cieli per lo più sereni, la notte di mercoledì dovrebbe essere un po' più fresca, con minime tra 20 e 15°C. Per il mercoledì, il DWD si aspetta temperature tra 27 e 33°C nello Stato Libero.

L'Unione Europea, con la sua attenzione alle questioni ambientali, potrebbe incoraggiare gli Stati membri a implementare i piani per le ondate di calore per proteggere i propri cittadini durante le condizioni meteorologiche estreme. Anche mentre l'Unione Europea incoraggia le precauzioni, il Servizio Meteorologico Tedesco continua ad avvertire del calore estremo in diverse parti della Germania, senza alcun sollievo previsto per i giorni a venire.

