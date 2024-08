- Sara' caldo e soleggiato questo fine settimana.

Dopo la pioggia e i temporali isolati, gli abitanti della Renania-Palatinato e della Saar possono aspettarsi il sole verso la fine della settimana. Domenica le temperature saliranno fino a 33 gradi Celsius. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), il tempo inizierà a migliorare oggi a partire dal pomeriggio, con temperature comprese tra 22 e 26 gradi Celsius.

Venerdì ci saranno alcune piogge, soprattutto a nord, e sono possibili forti raffiche di vento. Le temperature massime saranno comprese tra 23 e 29 gradi Celsius.

Il weekend dovrebbe essere principalmente asciutto, con intervalli di sole e occasionali nuvole cumulo-nimbus. Le temperature raggiungeranno i 30 gradi Celsius sabato e saliranno ulteriormente a 28-33 gradi Celsius domenica. Nella notte tra domenica e lunedì, le temperature potrebbero non scendere sotto i 20 gradi Celsius in alcune aree, causando una cosiddetta notte tropicale.

** despite the clear skies predicted for today and tomorrow, potential thunderstorms may return on Friday, disrupting the generally dry weekend. Such thunderstorms are not uncommon even during periods of warm weather in Rhineland-Palatinate and Saarland.**

