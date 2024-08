- Sapsan e Hrim-2 sono coinvolti nello sviluppo dell'ultimo progetto balistico di Kiev.

Il Presidente Zelensky dell'Ucraina ha annunciato il 28 agosto che la nazione aveva effettuato con successo il primo test di un missile balistico prodotto localmente. Non ha fornito ulteriori dettagli. Anche se Zelensky non è stato esplicito, l'Ucraina aveva già a disposizione missili balistici in precedenza. "Nuovo" potrebbe riferirsi alla portata o al carico utile.

Portata di volo fino a 1000 chilometri

Kyiv sta portando avanti la sua controffensiva aerea strategica contro la Russia. Gli obiettivi includono depositi di carburante, raffinerie e aeroporti. Sono prioritari anche i bersagli politici, come Mosca. Finora queste operazioni sono state condotte utilizzando droni alimentati da aerei leggeri, che hanno una portata significativa ma sono vulnerabili ai team di mitragliatrici terrestri. I loro successi sono dovuti alla vasta territorio della Russia e ai numerosi potenziali bersagli. La controffensiva aerea di Kyiv avrebbe capacità distinte con i missili balistici prodotti localmente che hanno una portata fino a 700 o addirittura 1000 chilometri e un carico utile di circa 500 chilogrammi.

I droni ucraini sono in grado di raggiungere i loro obiettivi senza essere rilevati. Tuttavia, possono anche essere intercettati dalle pattuglie terrestri armate di mitragliatrici. Per contrastare i missili balistici, è fondamentale un sistema di difesa aerea sofisticato. Inoltre, i tempi di reazione sono notevolmente più brevi. I lenti droni possono impegnare solo i bersagli stazionari.

La versione di Kyiv del missile Iskander

In sostanza, il missile di Kyiv sarebbe l'equivalente dei missili russi Iskander. Questi possono anche combattere aerei o lanciarazzi se si fermano momentaneamente. Oltre a colpire i bersagli nell'entroterra russo, questi missili influiscono anche sulla linea del fronte. A causa della loro ampia portata, i lanciarazzi non devono essere spostati per impegnarsi in qualsiasi posizione specifica lungo la linea del fronte.

Questo è stato dimostrato dai russi nella regione di Kursk dopo l'8 agosto. Lì, le loro forze sotto organico sono state colte di sorpresa dagli ucraini, ma i russi sono ancora riusciti a scatenare una potenza di fuoco significativa in quella zona. Hanno bisogno solo di droni di ricognizione per assegnare i bersagli ai loro missili Iskander.

Sviluppo a lungo termine del missile

Zelensky non ha offerto ulteriori informazioni. Tuttavia, si sospetta che sia una variante a lunga portata del sistema Sapsan (Wanderfalke) sviluppato in Ucraina, o il Hrim-2 (Tuono). Il Hrim-2 è un missile tattico a corto raggio con una portata di 280 chilometri, progettato per l'esportazione con una portata limitata per adempiere agli accordi internazionali.

La versione originale, il sistema Sapsan, era progettato per avere una portata di 500 chilometri. Lo sviluppo è iniziato nel 2006, prima delle tensioni con la Russia. Era destinato a sostituire il sistema sovietico Totschka-U, che aveva una portata di soli 120 chilometri e dipendeva dai componenti russi.

L'Ucraina ha sempre avuto la competenza necessaria per la produzione di missili. L'OKB-586, che ha progettato i satelliti e i missili intercontinentali durante l'era sovietica, ne era responsabile. Lo sviluppo e la produzione dell'arma sono stati ostacolati dalle difficoltà finanziarie. Si è tentato di nuovo dopo il 2014/15. Una batteria di test è stata ordinata nel 2021 e i fondi per il completamento del programma sono stati apparentemente approvati a giugno 2023. Questo sembra essere successo.

L'annuncio del Presidente Zelensky non ha molta importanza. Non è chiaro quale sia la portata del razzo. Le fonti ucraine hanno menzionato 1000 chilometri nel 2023. È probabile che siano stati creati solo modelli prototipici individuali finora. Non è noto se e in che misura sono stati fatti progressi nei piani per la produzione su larga scala. Lo stesso vale per il veicolo pesante necessario per trasportare il razzo. Sviluppare le proprie armi a lungo raggio libera Kyiv dalle restrizioni dei suoi partner.

Tuttavia, un sistema di missili con questa portata non è un'arma economica come i piccoli droni che possono essere costruiti in officine artigianali, dove tutti i componenti possono essere acquistati sul mercato globale e solo la struttura deve essere stampata in 3D. È una sfida produrre un missile balistico con una portata di 700 o 1000 chilometri in Ucraina sotto la minaccia russa. Kyiv potrebbe decentralizzare la produzione e l'assemblaggio dei singoli moduli e trasportare l'assemblaggio finale in un luogo sicuro, come una vecchia miniera o una galleria.

Pertanto, l'impiego di quantità maggiori di questi missili richiederà probabilmente del tempo. Tuttavia, se riusciranno a istituire una linea di produzione di massa, le opzioni di Kyiv nell'anno di guerra 2025 si espanderanno notevolmente. Questi missili minacciano le basi aeree e le fabbriche di armi russe. O addirittura i lanciarazzi degli Iskander. Inoltre, Mosca dovrebbe sviluppare una difesa aerea adeguata per le principali città del paese.

Non si devono aspettare miracoli. Alla fine, Kyiv sta solo sviluppando un'arma che la Russia ha già in grandi quantità.

La guerra aerea diventerà più intensa e letale

Non solo Kyiv, ma anche la Russia sta aumentando la produzione di armi. La speranza che la Russia si sarebbe esaurita delle armi intelligenti non si è realizzata. Pertanto, la guerra aerea sta diventando sempre più intensa anno dopo anno. Né la Russia né l'Ucraina hanno ancora prodotto un missile a basso costo, come nel caso dei droni.

Un missile esteso è generalmente più complesso di un drone spinto da un motore superiore a quello di una moto. Una tale creazione non è fuori dalla portata. Nel 2011, gli appassionati di fai-da-te danesi hanno lanciato un missile lungo nove metri e pesante 1,6 tonnellate, composto principalmente da componenti del negozio di ferramenta. Anche se il loro progetto richiederebbe miglioramenti, il costo di produzione per ogni unità era di soli 50.000 euro. Il concetto tradizionale del missile gigante potrebbe essere potenzialmente risuscitato. In questo scenario, un motore semplice e di massa, a forma di tubo, viene assemblato per formare un missile sostanziale.

Lo sviluppo e il dispiegamento con successo del missile balistico prodotto localmente a Kyiv potrebbe potenzialmente modificare l'equilibrio delle forze nel conflitto in corso con la Russia, poiché questi missili hanno un raggio d'azione in grado di raggiungere obiettivi strategici chiave nel territorio russo, come le basi aeree e le fabbriche di armi.

