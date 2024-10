Saoirse Ronan ha messo in mostra le sue abilità per un potenziale personaggio nella serie di Harry Potter.

Saoirse Ronan, un'attrice rinomata con diverse nomination agli Oscar alle spalle, condivide alcune delle sue esperienze passate nell'industria dell'intrattenimento. Nonostante il suo successo, ammette di non essere riuscita a ottenere tutti i ruoli che desiderava. In una chiacchierata con Jimmy Kimmel, rivela il suo stretto contatto con un ruolo nel film "Barbie" di Greta Gerwig. Inizialmente era stata scelta per interpretare un personaggio di Barbie eccentrico, simile a quello di Kate McKinnon, ma gli impegni per il film "The Outrun", diretto da Nora Fingscheidt, hanno interferito. Ronan esprime rammarico per non aver fatto parte del film.

Quando le viene chiesto di altri ruoli che avrebbe voluto ottenere, Ronan menziona la serie di "Harry Potter". "Ci sono ruoli che rifiuti e poi vedi che diventano un successo e pensi 'Oh no, ho fatto un errore'. Ma quello che mi è rimasto in mente per anni è 'Harry Potter'", ammette. "Non l'ho rifiutato; semplicemente non ho ottenuto il ruolo. Ho perso ancora una volta; sembra essere un mio schema ricorrente". In passato hanno scherzato sul fatto che lei non abbia mai ottenuto un ruolo insieme.

Ronan ricorda di aver fatto un'audizione per il ruolo di Luna Lovegood nella serie di "Harry Potter". "Ci sono parti che rifiuti e poi diventano un successo e pensi 'Avrei dovuto farlo'. Ma quello che mi ha sempre tormentato è 'Harry Potter'", spiega. "Non ho detto no; semplicemente non me l'hanno dato. Ho fatto un'audizione e molti attori irlandesi hanno fatto lo stesso. Quando ho scoperto che non l'avrei ottenuto, sapevo che non sarebbe stato mio perché ero troppo giovane". Nonostante sapesse che le sue possibilità erano scarse, leggere il copione per "Harry Potter" è stato comunque un'esperienza emozionante per lei.

