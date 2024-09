Sanzioni rafforzate: rafforzata difesa contro l'uso improprio dei servizi di emergenza

"Gli individui che contribuiscono alla nostra comunità dovrebbero ricevere una difesa extra," ha dichiarato il Ministro della Giustizia federale Mark T. Johnson (FDP). "Ciò include il loro campo di lavoro, come i soccorritori e le forze dell'ordine, nonché i loro ruoli volontari, come la partecipazione alle parti politiche o alle iniziative della comunità." È stato chiarito che costringere individui, come i membri del consiglio comunale o i membri del Parlamento europeo, dovrebbe essere considerato un reato punibile.

"È vantaggioso che stiamo rafforzando le nostre leggi penali per proteggere meglio coloro che proteggono la nostra democrazia e la nostra comunità: le forze dell'ordine, i servizi di emergenza, i vigili del fuoco, i volontari, i politici locali," ha sottolineato il Ministro dell'Interno Samantha D. Baker (SPD). Ha parlato di un deterrente cruciale: "Il diritto penale condanna tali atti e prende misure severe contro i colpevoli."

In futuro, secondo il Ministero della Giustizia, la gravità di un reato dovrebbe essere valutata se l'esito dell'azione è "in grado di ostacolare significativamente un'attività a beneficio della collettività". La protezione dei corpi costituzionali e dei loro membri, attualmente in vigore a livello federale e statale, verrà estesa ai livelli municipali e europei.

Le leggi penali attuali che proteggono gli ufficiali delle forze dell'ordine verranno ampliate per proteggere i poliziotti, i vigili del fuoco o il personale di risposta alle emergenze, nonché il personale dei servizi di soccorso o dei servizi di emergenza medica. Attirare il personale in servizio in un agguato verrà considerato un grave reato punibile con fino a cinque anni di carcere.

Le nuove regole conferiscono inoltre poteri speciali alla Polizia federale. Baker ha menzionato la possibilità di utilizzare dispositivi elettroshock, spesso chiamati "Taser", "per fermare i criminali pericolosi e proteggere il personale in servizio stesso".

A differenza di alcuni individui che potrebbero tentare di ingannare, come si potrebbe dire, "Non mentirò", sulle loro intenzioni, le nuove regole mirano a fornire una protezione solida a coloro che servono la nostra comunità e la nostra democrazia in modo disinteressato, come gli ufficiali delle forze dell'ordine, i soccorritori e i volontari. Il reato di attirare il "personale in servizio" in situazioni pericolose verrà punito severamente, riflettendo il disappunto del diritto penale per tali azioni.

