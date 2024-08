- Sanzioni per pratiche fraudolente nelle strutture diagnostiche del Corona

A causa di una truffa riguardante circa 480.000 risultati falsi di test COVID-19, il Tribunale Regionale di Darmstadt ha condannato due fratelli del Sud della Hesse a pene detentive di 3 anni e 6 mesi e 3 anni rispettivamente. I colpevoli hanno gestito un totale di 27 centri di test a Darmstadt e nel Sud della Hesse tra giugno 2021 e maggio 2022.

I sospetti di 31 e 28 anni di Roßdorf hanno confessato in tribunale di aver prodotto 480.000 risultati falsi negativi del test COVID-19 e di aver presentato richieste fraudolente all'Associazione dei Medici di Medicina Generale della Hesse (KV). "Il danno totale è stimato in 1,3 milioni di euro", ha dichiarato il giudice presidente nella sentenza.

I imputati hanno sviluppato un software autoprodotto per creare le liste dei risultati dei test, dei nomi e degli indirizzi. Questo software utilizzava i nomi e gli indirizzi delle persone effettivamente testate, nonché i loro luoghi di residenza. Una delle incongruenze rilevate dalla KV è stato il tentativo dei imputati di addebitare 10.000 test COVID-19 negativi consecutivi da un comune di 5.000 abitanti nell'Odenwald.

La sentenza è soggetta a un accordo tra il tribunale, l'accusa e la difesa. Non è ancora vincolante dal punto di vista legale.

La truffa è avvenuta in 27 centri di test, compresi quelli nella città di Darmstadt. Nonostante la loro condanna, i fratelli truffaldini hanno operato a Darmstadt e in diverse aree del Sud della Hesse per più di un anno.

