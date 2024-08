- Sanzioni maggiori per le perdite di dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati di Amburgo ha registrato un notevole aumento dei procedimenti per violazioni amministrative quest'anno. Tra gennaio e luglio, sono state comminate multe per un totale di 130.000 euro in 14 casi, come rivelato da Thomas Fuchs. Al contrario, solo otto procedimenti sono stati conclusi nell'anno precedente e 15 sono stati gestiti nel 2022.

Le multe comminate quest'anno ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) sono state inflitte a una varietà di entità, comprese persone fisiche, società e funzionari governativi. Le violazioni includono il mancato rispetto degli obblighi di cancellazione, problemi di sicurezza tecnica trascurati nei sistemi di assistenza clienti, risposte ritardate dalle agenzie di recupero crediti e registrazioni segrete di attività in bagno in un contesto privato, secondo Fuchs.

Multa per registrazioni clandestine in bagno

Un uomo è stato multato per aver registrato il suo vicino in bagno senza il suo consenso. Allo stesso modo, due poliziotti sono stati multati per l'uso improprio di database ufficiali a scopo personale.

Un hotel è stato multato di 16.000 euro per la raccolta e il conservazione delle informazioni sull'ID degli ospiti senza una base legale solida. Un'agenzia di marketing è stata multata di 11.500 euro per non aver rispettato gli obblighi di cancellazione e per avere falle nella sicurezza del suo sistema IT. Una società di logistica è stata multata di 32.000 euro per la gestione impropria delle liste di consegna.

L'aumento dei procedimenti per violazioni amministrative evidenzia una possibile lacuna nella protezione dei dati, poiché numerous

