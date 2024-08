Santos ammettera' la sua colpevolezza contro l'accusa federale lunedì, secondo fonti interne.

La confessione prevista di Santos porrebbe concludere un quasi biennale calvario che ha visto Santos falsificare il proprio curriculum durante la sua campagna per il 3° Distretto Congressuale di New York. Obama ha vinto il seggio, ma alla fine è stato incriminato per 23 capi d'accusa federali e drammaticamente rimosso dal Congresso lo scorso anno.

Santos, che un tempo ha proclamato la propria innocenza riguardo a tutte le 23 accuse, si troverà di fronte a un'udienza preliminare lunedì davanti al giudice distrettuale federale Joanna Seybert del Distretto Est di New York.

La selezione della giuria per il processo di Santos era prevista per il 9 settembre nel tribunale di Long Island, ma venerdì i pubblici ministeri e gli avvocati di Santos hanno richiesto congiuntamente un incontro in presenza per il lunedì successivo.

I pubblici ministeri, in due distinte serie di accuse lo scorso anno, hanno accusato Santos di frode relativa ai benefici di disoccupazione COVID-19, di aver utilizzato in modo improprio i fondi della campagna e di aver falsificato le informazioni finanziarie personali presentate alla Camera dei Rappresentanti.

Santos si è dichiarato non colpevole in maggio 2023 per 13 capi d'accusa federali, tra cui 7 conteggi di frode telematica, 3 conteggi di riciclaggio di denaro, 1 conteggio di furto di fondi pubblici e 2 conteggi di aver fornito informazioni false alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti.

Ha dichiarato nuovamente non colpevole in ottobre per altri 10 capi d'accusa federali, che comprendevano accuse di furto d'identità, falsificazione di addebiti sulla carta di credito, appropriazione indebita di fondi aziendali e collusione con il suo ex tesoriere della campagna per esagerare l'ammontare delle donazioni per raggiungere gli obiettivi di raccolta fondi, tra gli altri reati.

Santos, 36 anni, ha mantenuto dopo la seconda ondata di accuse che non avrebbe accettato un patteggiamento e avrebbe cercato la rielezione, dicendo ai reporter in ottobre: "La domanda principale che spesso mi fate è: 'Accetterai un patteggiamento?' No. La mia risposta è che non accetterò un patteggiamento".

Il suo eventuale riconoscimento di colpevolezza seguirebbe l'ammissione di colpevolezza del finanziatore della sua campagna, Sam Miele, per un capo d'accusa di frode telematica come parte di un patteggiamento nel novembre 2022. L'ex tesoriere della campagna di Santos, Nancy Marks, si è dichiarata colpevole in ottobre per aver cospirato per truffare gli Stati Uniti.

Santos, che ha rappresentato parti di Long Island e Queens durante il suo breve mandato al Congresso, ha suscitato stupore e indignazione a Capitol Hill a causa delle rivelazioni sulla sua storia di vita inventata, compresi i numerosi falsi nel suo curriculum e nella sua biografia.

Fronteggiando l'espulsione dal Congresso, Santos è rimasto conflittuale. Ha sostenuto di essere oggetto di persecuzione e che sarebbe stato pericoloso se la Camera lo avesse espulso poiché non era stato giudicato colpevole in un tribunale.

Tuttavia, le richieste per l'espulsione di Santos dal corpo legislativo sono diventate ossessive dopo che il Comitato etico della Camera ha pubblicato un esteso rapporto che ha esposto ulteriori "comportamenti non accusati e illeciti" di Santos oltre alle accuse penali già a suo carico.

Con un voto decisivo di 311-114, con 105 Repubblicani che hanno votato allineati con l'overwhelming majority of Democrats, la Camera ha inflitto la punizione più severa a un membro e ha espulso Santos. È diventato solo il sesto legislatore della storia a essere espulso dalla Camera.

Santos ha brevemente considerato un ritorno al Congresso, dichiarando a marzo che avrebbe lasciato il Partito Repubblicano per candidarsi come indipendente nel 1° Distretto di New York. Tuttavia, ha ritirato la sua candidatura ad aprile, sostenendo di non voler dividere il biglietto con il deputato repubblicano in carica Nick LaLota e "essere responsabile del consegnare la Camera ai Democratici".

CNN’s Piper Hudspeth Blackburn, Clare Foran, Manu Raju, Sam Fossum e Haley Talbot hanno contribuito a questo report.

