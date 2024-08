- Sankoh si assicura un trasferimento in prestito da Stoccarda a un club italiano

VfB Stuttgart, secondo classificato in Bundesliga, presta Mohamed Sankoh al campionato italiano di calcio di seconda divisione. Il ventenne indosserà la maglia del Cosenza Calcio nella prossima stagione, come annunciato dagli Swabians di Stoccarda. Negli ultimi due anni, Sankoh ha giocato in prestito nel suo Paese d'origine, prima per il Vitesse Arnhem e poi per l'Heracles Almelo.

Per quanto riguarda la crescita di Sankoh, i prestiti si sono dimostrati vantaggiosi, offrendo a lui esperienza e minutaggio preziosi. Il direttore sportivo di VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, ha espresso le sue speranze, dicendo: "Con questo prestito in Italia, ci aspettiamo di vedere Sankoh raggiungere il prossimo livello".

La decisione di VfB Stuttgart di prestare Mohamed Sankoh al Cosenza Calcio nel campionato italiano di calcio di seconda divisione è parte della loro strategia per offrire a lui diverse opportunità di trasferimento. Questo prestito potrebbe potenzialmente portare Sankoh a ottenere un trasferimento permanente in una lega più alta in futuro.

