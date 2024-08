Sandy Meyer-Wolden conferma il suo nuovo coinvolgimento romantico.

Di recente, Amira Pocher ha parlato apertamente della sua nuova relazione sentimentale. Nel frattempo, Oliver Pocher continua la sua offensiva seduttiva, interpretando il ruolo del simpatico buffone. E non dimentichiamo Sandy Meyer-Wölden, la sua ex e la loro ex migliore amica. Anche lei è andata avanti, come conferma con orgoglio.

Recentemente, il podcast "Die Pochers - Frisch recyclt" di Oliver Pocher e la sua ex moglie Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden è stato dominato dalle altalene della vita sentimentale di Oliver e dalla sua separazione da Amira. Tuttavia, nell'ultimo episodio, è Meyer-Wölden a rubare la scena.

A 41 anni, Meyer-Wölden rivela per la prima volta l'esistenza di un nuovo uomo nella sua vita. Questa notizia coincide con i recenti pettegolezzi dei media. Nel podcast, Oliver Pocher non resiste e chiede direttamente alla sua ex: "Sei di nuovo innamorata, come ti senti?". Meyer-Wölden è riluttante a parlare della sua vita privata, ma alla fine ammette: "Sì, sono contenta. Sono contenta. È tutto fresco ed emozionante, vediamo cosa riserva il futuro. Certo, si rimane sempre pragmatici. Abbiamo tutti avuto matrimoni, figli, relazioni, bagagli, e sì, si entra in una relazione con il cuore aperto e si vede cosa porta il futuro".

Meyer-Wölden ha imparato a gestire la sua vita privata sotto i riflettori negli anni. Per questo ha tenuto il suo secondo matrimonio e la relazione successiva lontano dai riflettori.

A questo punto, Oliver non resiste a fare una battuta sul nome del nuovo boyfriend di Meyer-Wölden. Scherza dicendo che è un bene che ci siano diversi Alexander Müllers nell'elenco del telefono. Il 46enne aggiunge: "Ironia della sorte, lo conosco da anni. Abbiamo anche lavorato insieme professionalmente, circa cinque o sei anni fa". Meyer-Wölden conferma: "Ci conosciamo, va tutto bene, sono contenta".

Quando si tratta della sua vita sentimentale, Oliver vuole mettere le cose in chiaro: "Non sono in una relazione, questo è chiaro. Perché l'idea di una relazione (...) non mi attira al momento". Meyer-Wölden conclude con una battuta: "Sei single, io no".

In risposta alla domanda di Oliver sui suoi sentimenti, Meyer-Wölden afferma: "Non entrerò nei dettagli, ma sono contenta". Despite

