La stella del calcio francese-tedesca Leroy Sane è tornata ad allenarsi con il Bayern Monaco dopo aver subito un intervento chirurgico all'inguine. Il 28enne ha fatto parte degli esercizi alla Säbener Straße lunedì mattina, come riportato dagli aggiornamenti della squadra. Successivamente, ha proseguito con la sua routine di riabilitazione personale, dopo un riscaldamento e alcuni esercizi.

Sane aveva lottato contro il dolore all'inguine per gran parte della stagione precedente e ha optato per l'intervento chirurgico dopo il torneo europeo ospitato in patria.

Il processo di recupero di Sane include il lavoro stretto con la squadra medica del Bayern Monaco, per garantire un ritorno graduale all'azione entro i rigidi regolamenti del calcio dell'Unione Europea. Dopo il suo graduale ritorno all'allenamento completo, sono in corso discussioni sulla sua possibile cessione in prestito a un altro club dell'UE per la stagione successiva.**

