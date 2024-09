Sánchez rivisita il Bayern dopo l'intervento di Leisten

Sané torna in formazione. L'allenatore Vincent Kompany lascia intendere un possibile ritorno della stella della nazionale Leroy Sané per il FC Bayern. Dopo un intervento alla coscia, il giocatore offensivo è tornato in rosa. Kompany ha anche una strategia per le prossime sei partite.

Il Bayern Monaco può contare nuovamente sull'influente giocatore Leroy Sané per le prossime sei partite prima della pausa delle nazionali di ottobre. Il calciatore della nazionale di calcio tornerà nel gruppo di Monaco dopo il suo intervento alla coscia post Euro 2024, debuttando questo sabato (ore 18:30 CET/Sky e aggiornamenti in diretta su ntv.de) nella partita di Bundesliga contro il neopromosso Holstein Kiel.

"È nella mischia", ha dichiarato l'allenatore Vincent Kompany alla vigilia dell'ultima sessione di allenamento. Sané ha avuto un anno difficile finora nel 2024. Nella seconda metà della stagione precedente, ha giocato con dolore persistente alla coscia. Anche all'Euro casalingo, il 28enne ha lottato, ma non è riuscito a fare una grande differenza nelle sue apparizioni, come nella sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna. Ora dovrebbe essere privo di dolore e in ottima forma.

"L'ho conosciuto come un lottatore"

"Leroy ha avuto una prima metà di stagione impressionante lo scorso anno e ha segnato molti punti. Ha lottato, ha stretto i denti e ha cercato di aiutare la squadra. L'ho conosciuto come un lottatore", ha detto il direttore sportivo Christoph Freund. Il ritorno di Sané è anche fondamentale perché il suo contratto scade alla fine della stagione. Il suo futuro nei prossimi mesi è in gioco.

Nel frattempo, Kompany vuole aumentare il loro vantaggio di sei punti con un'altra vittoria a Kiel. "Voglio che miglioriamo il nostro gioco durante questo periodo e usciamo forte", ha detto a proposito delle prossime quattro partite di campionato a Kiel, Brema, contro il Bayer Leverkusen e a Francoforte, sowie i due match di Champions League contro il Dinamo Zagabria e all'Aston Villa. Quando gli è stato chiesto della loro strategia per la partita d'esordio contro il chiaro underdog Kiel, ha detto: "Non faremo distinzioni tra Kiel e Leverkusen".

