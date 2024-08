Modifiche nell'Essere o Trasformazioni nelle Circostanze - Samuel Koch sta avviando un podcast incentrato sui problemi di gestione delle crisi.

In una nuova serie di podcast, lo scrittore e performer Samuel Koch (36) si confronta con gli ospiti sulle sfide della vita. Il podcast "Speakable" e il suo canale Instagram corrispondente saranno presentati il 1° settembre, come annunciato dalla Chiesa Evangelica del Reno.

Il podcast si concentrerà su domande come: Cosa mi aiuta a superare una malattia? Cosa mi sostiene nei momenti di tristezza? Come posso cambiare prospettiva quando tutto intorno a me cambia improvvisamente? Durante il podcast, gli ospiti racconteranno storie di gioia, paura, affetto, perdita, amicizia e conforto. "Speakable" è un'iniziativa della chiesa evangelica e rilascerà nuovi episodi ogni primo domenica del mese.

Improvvisamente, tutto cambia

Koch, il presentatore e moderatore del programma, sa bene quanto possa essere repentino il cambiamento nella vita. Nel 2010, a soli 23 anni, Koch ha subito un infortunio durante lo show televisivo "Will it Work?" e da allora è costretto sulla sedia a rotelle. "Per anni sono stato io a rispondere alle domande, ma ora sono entusiasta di porle", ha dichiarato Koch in una nota stampa. Koch, attore sia per il grande che per il piccolo schermo, autore e oratore pubblico, passerà dalla National Theatre Mannheim al Munich Kammerspiele per la prossima stagione.

