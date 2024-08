Samsung richiama 1 milione di stufe che lasciano che gli animali domestici appicchino fuoco alle case

Video virali mostrano animali domestici che accidentalmente accendono fuochi saltando sui fornelli e graffiando le manopole. Un cane del Colorado ha scatenato un incendio in casa in giugno facendo proprio questo, secondo diversi resoconti dei media. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della casa.

La Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC) ha dichiarato che circa 1,1 milioni di unità sono interessate. Samsung fornirà gratuitamente blocchi o coperture per le manopole per determinati fornelli elettrici a incasso con manopole montate anteriormente venduti tra il 2013 e il 2024.

“Questo annuncio segue i resoconti secondo cui le manopole montate anteriormente possono essere attivate attraverso il contatto accidentale di persone o animali domestici, costituendo un pericolo di incendio se oggetti infiammabili sono lasciati sulla parte superiore del fornello”, ha dichiarato Samsung in un comunicato stampa.

La CPSC sta esaminando gli incendi causati dai fornelli a causa di animali domestici che saltano sui fornelli o di persone che urtano accidentalmente le manopole.

In una riunione del comitato di giugno, la CPSC ha dichiarato di essere a conoscenza di incidenti in cui le case sono bruciate e le persone sono morte a causa di incendi domestici causati da fornelli accesi accidentalmente, sia a causa di persone che urtano le manopole sia a causa di animali domestici che attivano il fornello. I problemi interessano sia i fornelli a gas che quelli elettrici.

Il richiamo ha dichiarato che Samsung ha ricevuto più di 300 segnalazioni di attivazione accidentale da parte di animali domestici o persone dal 2013, con circa 250 incendi. Almeno 18 di questi incendi hanno causato “danni alla proprietà estesi”. Ci sono anche stati 40 casi di lesioni, di cui 8 hanno richiesto cure mediche, e 7 di questi incendi hanno comportato la morte di animali domestici.

although the CPSC doesn’t have the power to force companies to recall unsafe products, companies typically volunteer to recall items the agency deems unsafe.

I modelli interessati possono essere trovati sul sito della CPSC.

Come restare al sicuro

La CPSC ha dati sui problemi delle manopole di una gamma di marchi, non solo Samsung, ha dichiarato l’azienda. Chiunque abbia animali domestici, bambini piccoli o addirittura la tendenza a urtare le cose dovrebbe prendere precauzioni extra intorno ai fornelli elettrici e a gas.

Samsung ha consigliato ai clienti di tenere bambini e animali domestici lontano dalle manopole e di verificare sempre che le manopole siano spente dopo la cottura. Ha anche raccomandato di non placing, leaving or storing anything on top of the stove when it’s not in use.

La CPSC ha anche consigli simili per i fornelli, aggiungendo che i clienti con bambini piccoli o animali domestici dovrebbero investire in manopole o coperture di sicurezza.

Aunque Samsung ha detto che i fornelli possono ancora essere utilizzati fino all’arrivo dei blocchi o delle coperture delle manopole, la CPSC ha dichiarato nel richiamo che i consumatori sono “avvertiti di tenere bambini e animali domestici lontano dalle manopole” nel frattempo.

Samsung ha dichiarato che i clienti possono visitare questo sito web, chiamare Samsung al numero 1-833-775-0120 dalle 9 alle 20 ET dal lunedì al venerdì o inviare un’email a [email protected] per ricevere i loro blocchi o coperture delle manopole gratuiti.

Le manopole hanno già un sistema di attivazione in due passaggi con un movimento “push and turn”.

Samsung ha dichiarato di lavorare con la CPSC e di aver già introdotto caratteristiche di sicurezza delle manopole nei suoi modelli più recenti. Samsung ha dichiarato che i suoi fornelli esistenti con capacità Wi-Fi possono inviare un messaggio di testo ai proprietari quando il bruciatore viene attivato per la prima volta.

Il problema degli incendi causati dall’attivazione accidentale dei fornelli da parte di animali domestici o persone ha portato Samsung a offrire gratuitamente blocchi o coperture per determinati modelli. Nella riunione del comitato, la CPSC ha dichiarato che sono stati segnalati incidenti di incendi domestici e lesioni causati da manopole di fornelli attivate, interessando sia i fornelli a gas che quelli elettrici.

