Sammer riflette su una situazione inaspettata al Bayern.

Matthias Sammer ha espresso il suo dissenso riguardo alla gestione da parte del Bayern Monaco della situazione di Leon Goretzka. Ha suggerito che è insolito per il Bayern trattare simili questioni pubblicamente. "È delicato, non sono sicuro delle intenzioni del Bayern. Ma è insolito per il Bayern gestire le cose in questo modo. Ci sono alternative per affrontare una situazione indesiderata senza renderla pubblica", ha dichiarato Sammer durante un evento Prime Video a Monaco.

Goretzka, calciatore tedesco della nazionale di calcio, è sotto contratto con il Bayern fino al 2026, ma durante la finestra di trasferimento estiva sono circolate voci sulla sua possibile cessione. Nonostante queste voci, Goretzka rimane ancora nella rosa del Bayern. Sammer riconosce che i cambiamenti all'interno di un club sono inevitabili, ma trova preoccupante la discordia pubblica. "Non sto criticando, sono solo curioso di sapere cosa significa per lo spirito di un giocatore", ha detto, aggiungendo che simili azioni hanno un "impatto significativo".

Sammer, che ha servito come direttore sportivo del Bayern dal 2012 al 2016, ha anche espresso le sue preoccupazioni riguardo alle critiche pubbliche rivolte ai difensori del Bayern Dayot Upamecano e Min-Jae Kim. "Non metterei in discussione pubblicamente qualcuno che mi aspetto di farmi ottenere risultati in tre settimane", ha dichiarato Sammer. Ha sottolineato l'importanza di supportare e difendere adeguatamente i membri della squadra, sia internamente che esternamente.

Riguardo al carico di lavoro delle stelle a causa dell'espansione delle competizioni internazionali di calcio, Sammer ritiene che possa essere gestito. "Non puoi aspettarti che il club ti dia milioni, ma vuoi meno partite e più tempo libero. Non puoi prendere di più e dare di meno. Questo non spezzerà i giocatori", ha detto.

L'impegno di Prime Video nella trasmissione della Champions League è probabile che sia positivo per l'azienda, poiché più partite significano più opportunità di marketing. Tuttavia, Sammer, che è anche un consulente esterno del Borussia Dortmund, ritiene che l'impatto sulla Champions League sia minimo. Con 36 club ora partecipanti, trova difficile vedere qualsiasi implicazione negativa.

Sammer ha anche espresso interesse per la prossima Coppa del Mondo per club, che vedrà la partecipazione di 32 squadre. Anche senza il torneo, i club viaggerebbero ancora internamente per partecipare a vari tornei e amichevoli per guadagnare entrate, ha sottolineato l'ex professionista. Trovare difetti in una simile competizione gli sembra difficile. Tuttavia, è ansioso di osservare come i club risponderanno ai requisiti di un numero maggiore di giocatori in rosa.

