Sam Smith e Kim Petras sono i primi artisti non binari e trans a raggiungere il numero 1 della classifica di Billboard

Billboard ha confermato il risultato del duo su Twitter, scrivendo: "@samsmith e @kimpetras sono i primi artisti pubblicamente non-binari e transgender, rispettivamente, a guadagnare una canzone al n. 1 della #Hot100, grazie a 'Unholy'".

L'audace canzone, che parla di una relazione illecita, è salita in cima alle classifiche dopo la sua pubblicazione il mese scorso. Il video musicale che l'accompagna ha avuto più di 29 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Mentre Smith ha avuto otto numeri uno nel Regno Unito, tra cui la canzone "Stay with Me", vincitrice di un Grammy, questa è la prima volta che la cantante britannica entra nella Billboard Hot 100.

Petras, una donna transgender, ha condiviso la notizia sulla sua pagina Instagram, dicendo ai suoi 775.000 follower di essere "così grata" per il successo della canzone.

"Sam, non potrò mai ringraziarti abbastanza per avermi accompagnato per anni fino a questo punto", ha scritto la popstar tedesca. "Sono così onorata di far parte del tuo primo numero uno negli Stati Uniti, di cui dovresti avere 500 a questo punto. Ti amo per sempre angelo Sam".

Smith ha detto ai fan su Instagram di essere "senza parole, sopraffatto, nervoso ed estremamente felice" dopo aver ottenuto la sua prima numero 1 negli Stati Uniti.

Il musicista trentenne ha aggiunto: "Sono così onorato di lavorare con musicisti ed esseri umani così incredibilmente talentuosi. E Kim... che magia sei. Sei un tesoro e un'ispirazione per tanti. Grazie per aver saltato con me".

"Unholy" è il secondo singolo estratto dal quarto album in studio della Smith, "Gloria", la cui uscita è prevista per gennaio.

L'ultimo album della Smith è stato "Love Goes" del 2020, che ha generato successi come "Dancing with a Stranger" e "Diamonds".

Petras, 30 anni, ha pubblicato il suo singolo di debutto "I Don't Want It at All" nel 2017 e il suo progetto più recente è stato l'EP "Slut Pop", presentato a febbraio.

Nel 2019 ha dichiarato all'outlet britannico Metro che, pur essendo un'attivista transgender, vuole che il suo talento, e non il suo genere, sia l'argomento di conversazione.

"Voglio essere presa sul serio", ha detto, aggiungendo che vuole "essere come qualsiasi altro artista, essere giudicata per la qualità della mia musica e non per il mio genere".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com