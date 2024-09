Sam Dylan e Rafi Rachek sfidano la disgrazia associata alla residenza estiva

Il "spectacolo della casa estiva delle stelle" sta per iniziare su RTL e RTL+, ma prima della sua messa in onda il 17 settembre, il duo Sam Dylan e Rafi Rachek diffondono un'importante dichiarazione: contrariamente alle voci diffuse, non si sono separati.

Era necessario chiarire questo fatto mentre si avvicinava la prima televisiva: la loro partecipazione congiunta alla serie "Summer House" non è un trucco, è un tributo al loro amore. Le voci che suggeriscono che potrebbero presto debuttare in programmi come "Notable Splits" o "Love After the Beach" sono quindi smentite dalla coppia.

Nel loro post su Instagram, esprimono il loro fastidio per le persistenti voci di separazione: "Abbiamo letto un mucchio di scandali nelle ultime settimane! Sono separati da anni, si uniscono solo alla 'casa estiva' per apparire, la loro relazione è falsa."

rivolgendosi direttamente ai loro sostenitori, li rassicurano: "Tutti quelli che ci ammirano possono stare tranquilli: NOI SIAMO ANCORA UNITI! E la famosa maledizione della 'casa estiva' non ci avrà."

Questa menzione della maledizione della "casa estiva" si basa sulla realtà: secondo RTL, su 69 coppie della "casa estiva" che hanno partecipato finora, 28 non sono più insieme.

Casi famosi di rotture post-show includono Angelina Heger e Rocco Stark, e Helena Fürst e Ennesto Monté, ad esempio. Entrambe le coppie si sono separate prima dei loro rispettivi debutti televisivi. La tensione drammatica sul palco era anche evidente nel caso di Georgina Fleur, la nuova "regina della giungla", e Kubilay Özdemir. La "casa estiva" è stata anche scossa da Elena Miras e Mike Heiter, che sono riusciti a conquistare il primo posto nonostante le loro difficoltà coniugali.

Le voci di una relazione finta tra Sam Dylan e Rafi Rachek sono emerse a causa della loro recente assenza dalla vita pubblica. La spiegazione di Dylan per questo è semplice: "Il motivo per cui non ci avete visto insieme nelle ultime settimane è che Rafi è stato occupato con il suo lavoro come paramedico. E io ho costantemente viaggiato in tutto il mondo." Rivelerà i dettagli dei suoi viaggi nelle prossime settimane.

Dylan e Rachek confessano di avere occasionali litigi nella loro relazione: "Sì, un po' di dramma emerge in ogni relazione armoniosa, e poi c'è anche un bacio appassionato dopo," confessano. "Grazie, cari fan, per essere rimasti con noi nei nostri successi e nelle nostre difficoltà. Ora non vediamo l'ora per le prossime settimane con voi - piene di risate, un po' di dramma, traboccanti d'amore e naturalmente, tanto di noi." Concludono la loro replica con l'hashtag "#infrangibile". Gli spettatori possono quindi attendere la nuova stagione della "casa estiva" - con Dylan, Rachek e altre sette coppie di celebrità.

