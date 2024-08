- Salvatori liberano con successo una giovane balena gobba nelle acque di Sydney

Nel vivace porto della città australiana di Sydney, un giovane capodoglio è stato salvato dall'annegamento. Gli specialisti del Servizio della Fauna e della Flora del Nuovo Galles del Sud (NSW) hanno gestito la situazione, liberando il cucciolo che era rimasto impigliato in corde e boe. Il loro aggiornamento su Facebook ha dettagliato il salvataggio.

La squadra di liberazione delle balene ha segato una corda di nylon dalla pinna del marine mammifero. "La balena ora nuota liberamente e non ci sono preoccupazioni per il suo benessere", ha confermato il Servizio della Fauna e della Flora.

L'operazione è iniziata alle 07:30 ora locale e ha richiesto fino alle 11:15 per liberare il capodoglio dalle corde tagliandole. "Si tratta di una procedura rischiosa e dovrebbe essere eseguita solo da esperti qualificati", hanno sottolineato i soccorritori della fauna selvatica.

La balena in difficoltà era stata avvistata giovedì a causa del suo nuoto frenetico. Tuttavia, hanno dovuto aspettare che l'animale fosse sufficientemente stanco e si trovasse in superficie prima di poter avvicinare, ha spiegato Luke McSweeney, capo della squadra di liberazione delle balene, al "Sydney Morning Herald". Il cucciolo era in buona salute e forte.

Si stima che circa 300.000 balene e delfini muoiano annualmente in reti o corde, secondo i conservazionisti australiani della fauna. Al momento, ci sono tre balene in più lungo la costa del Nuovo Galles del Sud intrappolate in reti. Secondo la Commissione Balleniera Internazionale, globalmente, circa 300.000 balene e delfini perdono la vita ogni anno a causa dell'impigliamento in reti o corde.

