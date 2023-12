Salvato il cane sopravvissuto in natura dopo essere scomparso quasi 7 anni fa

In un post su Facebook, i volontari dell'organizzazione non profit Lost Dog Recovery UK South hanno raccontato che a novembre qualcuno ha parlato loro di un piccolo cane nero che correva sulla strada vicino a Crawley Down, un villaggio del West Sussex, in Inghilterra.

"Hanno fermato il traffico, hanno lasciato che il cane sparisse nel bosco e sapevano di non doverlo seguire e sono tornati al più presto per lasciare del cibo", ha detto l'organizzazione in un post sui social media l'11 dicembre.

La persona ha chiesto informazioni sul cane, un Patterdale terrier, e ha appreso che la gente del posto conosceva e talvolta nutriva l'animale, secondo il post.

"Rendendosi conto che poteva trattarsi solo di una situazione di "cane di proprietà lasciato libero di vagare", è stata presa una telecamera e il cibo è stato lasciato comunque fino a quando non è stato possibile raccogliere ulteriori informazioni", ha detto l'organizzazione no-profit.

La telecamera ha ripreso il cane che si aggirava nelle vicinanze alcune volte nell'arco di tre giorni e il terzo giorno sembrava aspettare l'arrivo della cena con il gruppo di soccorso.

Lost Dog Recovery UK South ha appreso dalla gente del posto che il cane era "in buone condizioni, nutrito e curato", ma che poteva essere randagio da circa dieci anni - una stima che il soccorso ha poi appreso essere imprecisa.

Nel corso di una settimana, il soccorso ha stabilito una routine alimentare per il cane e le visite diurne per i pasti hanno rivelato che aveva le sopracciglia e il muso ingrigiti, confermando che si trattava di un cane anziano, secondo il soccorso.

Il 9 dicembre, i volontari hanno lasciato una trappola per il cane insieme a un pasto invitante: un pollo arrosto caldo condito con paté. "Sapevamo che la nostra piccola randagia era esigente e avevamo capito cosa le piaceva", ha dichiarato l'organizzazione no-profit.

Quella sera si è avvicinata alla trappola.

"Guardandosi molto alle spalle e con calma, si è fatta strada all'interno della trappola, calpestando infine la pedana e facendo scattare la porta", si legge nel post su Facebook.

"Comprensibilmente, era scioccata e spaventata, ma molto gentile", secondo i soccorritori.

Attraverso il suo microchip, hanno scoperto che il cane si chiama Rose e che è scomparso nel marzo 2017 entro 24 ore dall'adozione.

Attraverso alcune indagini, i soccorritori hanno appreso che Rose era stata avvistata nei primi 10 giorni di scomparsa, ma poi le tracce si sono perse.

"Anche se non sapremo mai quando esattamente si è stabilita a Crawley Down, quello che sappiamo è che finalmente è al sicuro e ora non passerà il resto della sua vecchiaia a badare a se stessa al freddo e all'umidità", si legge nel post.

I proprietari iniziali di Rose erano stati contattati, ma si erano trasferiti, le loro circostanze erano cambiate e non potevano più prendersi cura di lei, secondo quanto riportato da Lost Dog Recovery UK South.

"Sono entusiasti che sia sana e salva e, naturalmente, sono dispiaciuti di non poterla riprendere", si legge nel post su Facebook.

In un aggiornamento del 18 dicembre, l'organizzazione no-profit ha dichiarato che Rose è stata affidata al Last Chance Animal Rescue di Edenbridge, una città del Kent, in Inghilterra.

L'organizzazione ha anche sottolineato di aver ricevuto molte richieste di adozione per Rose e ha detto che chi fosse interessato ad accoglierla nella propria casa dovrebbe contattare Last Chance Animal Rescue.

Fonte: edition.cnn.com