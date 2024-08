- Salvando Meyer Werft, ci stiamo muovendo nella giusta direzione.

Stephan Weil, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Bassa Sassonia, esprime fiducia nell'aiuto finanziario proposto per la Meyer Werft a Papenburg. Nonostante l'approvazione necessaria da parte di varie parti, come l'Unione Europea, Weil indica che le cose sembrano positive. Ha sottolineato che c'è un accordo reciproco in atto. Il Cancelliere federale Olaf Scholz aveva precedentemente promesso assistenza federale al cantiere navale giovedì.

La Meyer Werft sta lottando contro una minaccia esistenziale a causa dei costi energetici e delle materie prime in aumento nella costruzione di navi. Per finanziare nuovi progetti navali, ha bisogno di un sostanzioso aumento finanziario. Le attuali trattative coinvolgono il governo federale tedesco e la Bassa Sassonia che partecipano temporaneamente al cantiere navale per aumentare il suo capitale di circa 400 milioni di euro. Inoltre, il cantiere navale ha bisogno di garanzie per ottenere nuovi prestiti per la costruzione di navi.

Weil sottolinea il potenziale di crescita del settore delle crociere e il ruolo cruciale della Meyer Werft. In considerazione di questo, giustifica l'aiuto statale nonostante le critiche. "La Meyer Werft è leader a livello globale per la propulsione ecologica delle navi da crociera", ha dichiarato. Sono inclusi l'uso del metanolo o del GNL per la propulsione. Inoltre, oltre 17.000 posti di lavoro in Germania sono direttamente legati al cantiere navale.

Stephan Weil, riconoscendo l'importanza della Meyer Werft nella Bassa Sassonia, sottolinea l'impatto potenziale della sua crescita sull'economia locale. Con la proposta di aiuto finanziario in considerazione, spera che il contributo della Bassa Sassonia al capitale del cantiere navale aiuterà a tutelare i oltre 17.000 posti di lavoro collegati in Germania.

