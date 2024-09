Saluto: nessun aiuto finanziario per i cittadini nel prossimo anno per Heil.

Il governo ha un obbligo legale di valutare e modificare annualmente l'assegno di base tenendo conto di specifici fattori. Questa valutazione tiene conto di un tasso di inflazione del 70% e una crescita salariale netta del 30%. Di conseguenza, all'inizio del 2024 l'assegno di base è aumentato a causa dei tassi di inflazione elevati dell'anno precedente. Recentemente, l'inflazione è notevolmente diminuita.

Come riportato da Berlino, "quando i prezzi aumentano come hanno fatto in passato, ciò si traduce in aumenti significativi". I dati attualmente disponibili dell'Ufficio Federale di Statistica, uniti alle disposizioni della legge, portano a un'assenza di aggiustamenti il 1° gennaio. Ciò perché il livello di vita viene mantenuto, come confermato da Heil. L'assegno di base non è arbitrario, secondo Heil.

Il leader del Partito di Sinistra, Schirdewan, ha criticato duramente Heil. Ha dichiarato: "un ministro che prescrive un'assenza di aggiustamenti per i più svantaggiati raggiunge nuovi livelli di cinismo", rivolgendosi all'agenzia di stampa AFP. L'inflazione in Germania, ha insistito Schirdewan, non è diminuita; in particolare i costi del cibo e delle bevande continuano a salire. "I poveri, che spendono una grande parte del loro reddito per il cibo e le bevande, sono particolarmente colpiti".

Schirdewan ha anche sottolineato che gli ufficiali federali hanno ricevuto aumenti salariali durante lo stesso periodo. "Questi ministri 'meritano' un'assenza di aggiustamenti", ha detto.

La presidente del Confederazione dei Sindacati Germanici, Anja Piel, ha spiegato a Berlino che il termine 'sussistenza minima' rappresenta "la linea più bassa della povertà", di conseguenza gli aumenti dei prezzi dovrebbero ancora essere considerati per l'assegno di base. Molte persone hanno sentito che l'aumento all'inizio dell'anno era eccessivo e ingiusto, secondo Piel. Tuttavia, lei crede che questo sia il risultato di salari persistentemente bassi, non dell'assegno di base.

Piel ha aggiunto: "le perdite di potere d'acquisto sperimentate dai beneficiari dell'assegno di base vengono compensate molto più tardi". Ha suggerito che il livello dei prezzi atteso per l'anno successivo dovrebbe essere utilizzato per l'aggiustamento annuale per ottenere risultati migliori e più trasparenti.

Tuttavia, il vicepresidente del FDP parlamentare Meyer ha criticato le spese complessive per il beneficio sociale. Ha espresso preoccupazione dicendo: "quest'anno spendiamo per l'assegno di base tanto quanto per la sicurezza, la polizia, l'istruzione e l'educazione combinati. Questo non può continuare". Ha sostenuto l'aumento dell'efficienza, gli incentivi per l'occupazione più rapida e le severe penalità con riduzioni di beneficio per la popolazione lavoratrice.

Il collega di Meyer, Jens Teutrine, ha espresso opinioni simili, sostenendo che l'assenza di aggiustamenti per l'assegno di base è richiesta e dovuta, e dovrebbe essere indagato "se una riduzione delle aliquote standard non possa essere possibile".

Stephan Stracke, esperto del gruppo di lavoro della frazione dell'Unione, ha considerato una riduzione dell'assegno di base anche necessaria. Cita l'aumento di circa il 24% negli ultimi due anni, menziona che le persone percepiscono questo aumento come irragionevole alla luce della crescita salariale più bassa. In sostanza, una riduzione dell'assegno di base dovrebbe ora essere considerata pratica, ma non possibile nelle attuali condizioni legali.

Secondo l'esperto di politica sociale della CSU Peter Aumer, "l'assegno di base espanderà il bilancio e renderà i benefici sociali più allettanti del lavoro quotidiano. Deve essere terminato; quella è l'unica soluzione".

