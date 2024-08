- "Saluto ipologico a tutti".

Una foto come solo la star del calcio Thomas Müller (34) potrebbe creare: Con la sua medaglia d'oro vinta ai Mondiali di calcio del 2014 in Brasile al collo, un pupazzo a forma di cavallo sulla spalla, un enorme ritratto di un cane sullo sfondo e un vassoio di frutta davanti a sé, il professionista dello sport congratula un altro professionista dello sport per la vittoria dell'oro alle Olimpiadi di Parigi: il saltatore a ostacoli Christian Kukuk (34) aveva conquistato la vittoria con il cavallo "Checker".

Thomas Müller: "È stato mozzafiato"

"Tocca a te, Checker, tocchi a te, Christian Kukuk", elogia Müller il campione olimpico e il cavallo, di cui è proprietario. "Questa è la mia medaglia d'oro, e tu hai vinto l'oro, caro Christian. L'oro alle Olimpiadi con Checker. È stato mozzafiato", si entusiasma Müller nel video che ha caricato sul suo account Instagram.

Ringrazia anche "tutti coloro che hanno collaborato". In particolare, invia un ringraziamento speciale al suo allenatore del FC Bayern Monaco, il belga Vincent Kompany (38): "Sono riuscito a vedere la corsa dal vivo questa mattina - grazie anche al nostro allenatore, avevamo allenamento solo questo pomeriggio - ho avuto i brividi, ero davvero nervoso. Avevo almeno 15 battiti in più al minuto", dice Müller dell'evento emozionante.

"Saluti equestri a tutti"

"Saluti equestri a tutti - lo sport equestre in Germania può essere orgoglioso [...] Sono molto entusiasta. E ora, festeggiamo, facciamo festa", conclude Müller il suo messaggio, che ha pubblicato con il commento "Semplicemente d'oro - siamo campioni olimpici".

Thomas Müller e sua moglie (dal 2009), la cavallerizza Lisa Müller (34), gestiscono la fattoria Gut Wettlkam vicino a Monaco e allevano cavalli lì.

In un'intervista alla rivista equina "Cavallo" nel giugno 2024, Thomas Müller ha dichiarato a proposito della sua passione per gli animali e per lo sport equestre: "Per me è un modo fantastico per rilassarsi dal calcio. Mia moglie è colpevole - mi ha contagiato con il 'virus del cavallo'. Il cavallo stesso è un animale maestoso [...] Ma nel complesso, i cavalli sono creature molto amichevoli, sono partner e compagni, irradiano tranquillità - e allo stesso tempo, forza ed eleganza", si è entusiasmato.

Müller esprime la sua ammirazione per le prestazioni di Checker, dicendo, "Sono ammirato dalle traiettorie circolari di Checker e dalla precisione dei suoi movimenti". Durante una visita alla fattoria Gut Wettlkam, ha notato, "C'è qualcosa di affascinante in questi cavalli, in particolare quelli con una sezione trasversale circolare nelle stalle".

