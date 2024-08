- Saluti al Santuario di Ashheim. Organizzazione che sostiene la coltivazione della marijuana.

Il piccolo paese di Aschheim vicino a Monaco è ora tristemente noto come "Hashheim" a causa di Wenzel Cerveny. Questo tizio, a capo del suo "Chillout Club", sta creando scalpore in tutta la Germania e oltre mentre lotta vigorosamente per il suo diritto di coltivare cannabis su larga scala per i membri del club.

Giocattoli a Ronzio contro Coltivazione di Cannabis

Nelle aree di stoccaggio del suo negozio specializzato autoprodotto, le piante verdi crescono rigogliose, potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze dei circa 120 membri del club. Tuttavia, un piccolo cavallo di legno traballante e una casa delle bambole blu installati dal consiglio comunale vicino al municipio stanno causando problemi. Questa nuova attrazione è ora chiamata "area giochi del municipio" e i club di coltivazione di cannabis sono proibiti entro 200 metri da tali aree.

Il consiglio comunale, in primavera, ha reso chiaro il suo intento di impedire il club di cannabis a tutti i costi. Come ha dichiarato Christian Schürer, responsabile degli affari del comune, "Questa è la politica che intendiamo seguire."

Cerveny non capisce la loro posizione. "Hanno costruito l'area giochi per timore che tutta la scena della droga della Stazione Centrale di Francoforte si spostasse ad Aschheim", dice, aggiungendo di aver visto solo due bambini giocarci. Cerveny sta contestando il permesso di costruzione dell'area giochi e ne sta cercando uno per il suo "Chillout Club".

Cerveny è tra i migliaia che hanno presentato domanda per i club di coltivazione di cannabis in tutta la Germania. Nonostante siano stati concessi 14 permessi, nessuno è stato rilasciato in Baviera, dove il ministro presidente ha dichiarato la sua intenzione di rendere le cose il più difficili possibile per gli utenti di marijuana.

Dal 1° luglio, le "associazioni di coltivazione non commerciali" con fino a 500 membri hanno ricevuto il via libera per operare, come secondo stadio della legalizzazione della cannabis in Germania. In questi club, gli adulti possono iniziare a coltivare e condividere la cannabis tra di loro per uso personale.

I membri sono principalmente "baby boomer" e pazienti doloranti

"Söder sta rendendo le cose difficili", dice Cerveny. "Dovrebbe lasciare la chiesa in pace." La maggior parte dei membri iscritti sono "baby boomer", con molti che sono pazienti doloranti. Per provvedere a loro, Cerveny ha un piano alternativo nel caso in cui non riesca ad ottenere il permesso di coltivare nel negozio biologico: vuole usare i contenitori.

Ne ha già uno - apparentemente a un costo di 100.000 euro - con spazio sufficiente per 6.000 piantine e sistemi high-tech per controllare la temperatura, l'umidità, i fertilizzanti e l'irrigazione. La mancanza d'acqua scatenerebbe un avviso sul suo telefono.

Questo sistema di contenitori completamente automatizzato è conforme ai regolamenti di sicurezza, è equipaggiato con sorveglianza e protezione contro i furti e minimizza l'odore intenso delle piante tramite sistemi di filtraggio. Questo sistema può essere facilmente ampliato.

Nel frattempo, Cerveny afferma di aver ricevuto offerte da residenti di Aschheim per collocare i contenitori sui loro siti industriali. Ha anche invitato la ministra della Salute della Baviera Judith Gerlach (CSU) e, più appropriatamente, il ministro presidente Söder a vedere il sistema di persona.

Per ora, il municipio di Aschheim sembra immune all'idea dei contenitori, poiché Schürer afferma di averne sentito parlare solo attraverso i media.

Cerveny è risoluto: "I contenitori non possono essere fermati ora."

Data la proibizione del consiglio comunale dei club di coltivazione di cannabis entro 200 metri dall'"area giochi del municipio", Cerveny sta considerando di stabilire le sue strutture di coltivazione in contenitori, poiché ne ha già uno a tale scopo in Baviera, nota per le sue severe politiche sulla cannabis sotto il ministro presidente Markus Söder.

