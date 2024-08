Salma Hayek continua ad abbracciare i suoi capelli grigi.

Sfuggendo ai canoni di bellezza di Hollywood, Salma Hayek sfoggia i suoi capelli argentati su Instagram a 57 anni. Ha condiviso due scatti delle sue vacanze a Ibiza, indossando un bikini giallo brillante su una barca, sottolineando con discrezione i suoi capelli grigi.

Il vecchio pregiudizio che vuole i capelli argentati delle celebrities femminili di Hollywood nascosti è chiaramente superato, grazie al coraggioso gesto di Hayek.

Nel suo ultimo post su Instagram, la donna di 57 anni ha dato ai suoi follower un assaggio delle sue vacanze, mostrando se stessa in un bikini giallo vibrante mentre si crogiola al sole su una barca. I suoi capelli sono raccolti in trecce tradizionali e indossa occhiali da sole oversize, trasmettendo un classico mood vacanziero.

Ma un'occhiata più attenta rivela i sottili fili grigi intrecciati nei capelli di Hayek. Ha captionato le foto, "Bikini giallo e capelli grigi, la combinazione perfetta".

Lo scorso giugno, Hayek ha condiviso una serie di foto in bikini, sfidando gli stereotipi sull'età nel frattempo. Ha pubblicato un confronto di foto rivelatore, mostrando i suoi addominali tonici in costumi da bagno marroni sia nel 1999 che nel 2020. "Alcune pose non perdono mai il loro fascino", ha scritto nella didascalia del post, ricevendo elogi dai follower.

Hayek ha parlato dei suoi segreti di bellezza lo scorso anno durante la sua apparizione nel podcast di Kelly Ripa, sottolineando l'importanza di trovare il proprio ritmo di fitness. Trova la motivazione nella meditazione, che pratica quotidianamente, e esprime il suo disprezzo per il Botox.

La validazione dei processi di invecchiamento naturale a Hollywood è evidente attraverso la mostra di Salma Hayek dei suoi capelli argentati, ulteriormente provando che l'industria dello spettacolo sta abbracciando la diversità e l'individualità.

Il suo coraggio nel mostrare i suoi capelli grigi sui social media, come dimostrato nei suoi ultimi post delle vacanze, ha scatenato una conversazione sul superamento dei canoni di bellezza legati all'età nell'industria dello spettacolo.

