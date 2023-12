Sally Rooney rifiuta di vendere i diritti ebraici del suo ultimo libro all'editore israeliano, adducendo obiezioni politiche

La casa editrice Modan ha già pubblicato le versioni ebraiche di altri due romanzi di Rooney, "Normal People" e "Conversations with Friends".

In una dichiarazione inviata martedì alla CNN dai rappresentanti della Rooney, l'autrice si è detta "orgogliosa" di aver tradotto in ebraico i suoi due precedenti romanzi, aggiungendo che sarebbe un "onore" avere il suo ultimo romanzo a disposizione dei lettori di lingua ebraica. Ma ha aggiunto che per il momento ha scelto di non vendere i diritti di traduzione di "Beautiful World, Where Are You" a una casa editrice israeliana.

L'autrice ha dichiarato di voler sostenere il movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), una campagna che lavora per "porre fine al sostegno internazionale all'oppressione dei palestinesi da parte di Israele e fare pressione su Israele affinché rispetti il diritto internazionale", secondo il suo sito web.

Rooney ha citato un rapporto pubblicato da Human Rights Watch (HRW) all'inizio di quest'anno, intitolato "A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution".

"Questo rapporto, che segue un altro rapporto altrettanto dannoso della più importante organizzazione israeliana per i diritti umani, B'Tselem, ha confermato ciò che i gruppi palestinesi per i diritti umani affermano da tempo: Il sistema di dominazione razziale e di segregazione di Israele contro i palestinesi soddisfa la definizione di apartheid secondo il diritto internazionale", ha affermato Rooney nella dichiarazione.

Rooney ha detto che il movimento BDS è una "campagna di base antirazzista e nonviolenta guidata dai palestinesi che chiede un boicottaggio economico e culturale delle aziende e delle istituzioni israeliane complici in risposta al sistema di apartheid e ad altre gravi violazioni dei diritti umani".

"È modellata sul boicottaggio economico e culturale che ha contribuito a porre fine all'apartheid in Sudafrica", ha aggiunto Rooney.

"Naturalmente, molti Stati diversi da Israele sono colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani. Questo era vero anche per il Sudafrica durante la campagna contro l'apartheid. In questo caso particolare, sto rispondendo all'appello della società civile palestinese, compresi tutti i principali sindacati palestinesi e i sindacati degli scrittori".

La dichiarazione dell'autore irlandese prosegue: "Capisco che non tutti saranno d'accordo con la mia decisione, ma semplicemente non ritengo giusto, nelle attuali circostanze, accettare un nuovo contratto con una società israeliana che non prende pubblicamente le distanze dall'apartheid e non sostiene i diritti del popolo palestinese sanciti dalle Nazioni Unite".

Israele respinge con forza l'etichetta di apartheid. Ha descritto le affermazioni contenute nel rapporto HRW come "assurde e false" e ha detto che l'organizzazione è "nota per avere un'agenda anti-israeliana di lunga data".

Rooney ha dichiarato che i diritti di traduzione in lingua ebraica del romanzo sono ancora disponibili, aggiungendo: "Se riuscirò a trovare un modo per vendere questi diritti che sia conforme alle linee guida del movimento BDS sul boicottaggio istituzionale, sarò molto lieto e orgoglioso di farlo. Nel frattempo vorrei esprimere ancora una volta la mia solidarietà al popolo palestinese nella sua lotta per la libertà, la giustizia e l'uguaglianza".

Tali Tchelet, portavoce di Modan, ha dichiarato martedì alla CNN: "Abbiamo ricevuto il messaggio che Sally Rooney non pubblicherà il suo prossimo libro in ebraico in Israele. Purtroppo non ci è stata fornita alcuna motivazione".

Tali ha aggiunto che la corrispondenza con l'editore di Rooney è avvenuta alcuni mesi fa.

Il conflitto tra israeliani e palestinesi è esploso quest'estate, degenerando rapidamente in una delle peggiori ondate di violenza tra le due parti negli ultimi anni, con scontri a Gerusalemme nei pressi della moschea di Aqsa e nel quartiere di Sheikh Jarrah, dove un gruppo di famiglie palestinesi ha affrontato la minaccia di espulsione dalle loro case a favore di un'organizzazione di coloni ebrei. Il gruppo militante Hamas, con sede a Gaza, ha scatenato una guerra di 11 giorni con l'esercito israeliano quando ha lanciato razzi contro Gerusalemme.

Non è la prima volta che una celebrità prende posizione sulla questione.

A maggio, i Rage Against the Machine, Patti Smith e Roger Waters dei Pink Floyd sono stati tra le centinaia di musicisti che hanno pubblicato una lettera aperta a sostegno dei diritti dei palestinesi, incoraggiando gli artisti a boicottare le esibizioni presso le istituzioni culturali israeliane.

