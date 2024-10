Sally racconta il disturbato episodio dell'aborto di minorenni in Messico: "Non possiamo tornare indietro"

Field ha parlato del suo passato in un video pubblicato su Instagram, confessando di aver abortito a 17 anni a Tijuana, in Messico, grazie all'aiuto di un amico di famiglia che era anche un medico. Lui l'ha accompagnata in clinica insieme alla madre di Field e sua moglie.

Ha ricordato quell'evento traumatico, confessando di essere stata molestata durante la procedura, che è stata eseguita con pochissimo anestetico, a parte "qualche sniffata di etere".

"Sono ancora piena di vergogna, perché sono stata cresciuta negli anni '50 e questo è profondamente radicato in me", ha detto, descrivendo l'esperienza come "oltre l'orrendo e vita-alterante".

Ha parlato per la prima volta del suo aborto nel suo memoir del 2018, "In Pieces".

In questo video di Instagram, Field ha elogiato il medico per la sua "generosità" e "coraggio", poiché gli aborti erano illegali negli Stati Uniti all'epoca.

Inoltre, ha detto che stava condividendo la sua storia per mettere in evidenza "le difficoltà che le donne affrontano oggi", facendo riferimento alla stretta sui diritti riproduttivi, un problema importante nella corsa presidenziale del 2024.

La campagna della Vicepresidente Kamala Harris ha sottolineato l'importanza dei diritti all'aborto come parte della sua piattaforma, appellandosi agli elettori negli stati cruciali. Attribuiscono in parte le crescenti restrizioni statali sui diritti riproduttivi alle nomine della Corte Suprema del precedente Presidente e candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump.

Field ha sostenuto Harris ad agosto. Ha precedentemente espresso il suo sostegno ai candidati democratici e si è battuta per i diritti delle donne, delle persone LGBTQ+ e per affrontare il cambiamento climatico.

"Non possiamo tornare indietro", ha detto nel video.

