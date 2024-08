Sala operatoria, per favore, faccia la sua strada, dottor Nagelsmann.

La nazionale tedesca, superata la trauma delle esperienze dei precedenti tornei casalinghi, si trova nuovamente di fronte a un'imprevista rivoluzione. Più grande di quanto il Bundestrainer Julian Nagelsmann potesse prevedere. Con giocatori chiave come Toni Kroos (annunciato), Thomas Müller (atteso), İlkay Gündoğan (sorprendente) e Manuel Neuer (anch'esso sorprendente) che entrano in scena, la solida base viene smantellata all'istante. Tuttavia, non si tratta di un'operazione di emergenza a tarda estate 2024. A differenza della fine del 2023, quando Nagelsmann ha abbandonato le sue precedenti strategie e ha avuto successo con nuovi metodi.

Ma questi metodi non erano così rivoluzionari come sembravano. Toni Kroos, ad esempio, era un membro ben stabilito della squadra prima del suo ritiro dopo il Mondiale 2022 in Qatar. Nagelsmann ha reintrodotto il centrocampista del Real Madrid nel cuore della squadra, riorganizzando le cose intorno a lui. Ha spostato Gündoğan nel suo ruolo migliore come playmaker offensivo. E così via. Tuttavia, il paziente ha bisogno di rinforzi per evitare una ricaduta.

L'intervento meno invasivo si verifica in porta. La partenza di Manuel Neuer, che voleva giocare per sempre, ovunque e sempre, lascia spazio a un nuovo Manuel Neuer. Tutti lo pensavano, soprattutto i tabloid, fino all'inaspettata annunci: Neuer lascia la squadra DFB immediately. La fine di un'era, di un leggendario portiere che ha rivoluzionato il ruolo del portiere il 30 giugno 2014. Nella traballante sfida del Mondiale contro l'Algeria (2:1 dopo i tempi supplementari), ha aperto la strada come un ibrido portiere-difensore in un modo mai visto prima. E questo era tanto. Ma con questo "gioco sporco", la Germania ha aperto la strada al titolo e a Neuer alla nuova generazione di portieri-libero.

Chi sostituirà il ruolo di Thomas Müller?

Marc-André ter Stegen è pronto a guidare la Germania al successo nel torneo come numero uno, una posizione per cui è pronto da tempo. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Dopotutto, Manuel Neuer, il libero - ancora al top, senza dubbio - non era più il mostro portiere onnivoro del passato. Più intrigante è la situazione dietro di lui. Chi sarà il numero due? I veterani Oliver Baumann, Kevin Trapp e Bernd Leno manterranno le loro posizioni di leadership? O Alexander Nübel salirà, che potrebbe anche diventare un giorno il numero uno? Soprattutto perché la situazione dietro il portiere di Stoccarda, che gioca per il FC Bayern, è fosca.

Sportivamente, il vuoto lasciato da Thomas Müller non è più un importante cantiere della DFB nell'offensiva. Una scintillante gamma di talenti brilla come una vetrina di gioielleria: Jamal Musiala e Florian Wirtz, che hanno guadagnato fama all'UEM con un soprannome che ricorda il cavallo da corsa sudafricano. C'è anche Maximilian Beier, il cui senso spaziale potrebbe un giorno rivaleggiare con le dimensioni di Müller e che è atteso per continuare a crescere al BVB. Spinto dal nuovo numero dieci Julian Brandt, che cerca anche un ritorno in nazionale. E il ancora giovane Kai Havertz può anche contribuire offensivamente, anche se recentemente ha giocato come primo attaccante.

Tornando a Thomas Müller, perhaps the most pressing concern for the national team coach and the squad is not his on-ball class: Who will replace him as the emotional leader? Joshua Kimmich could take up the mantle. Or Antonio Rüdiger. Or Niclas Füllkrug, who must first prove himself in the Premier League. A new 'Radio Müller' is not easily found.

Especially problematic is the situation in the center

The major transformation must take place at the most sensitive part of the DFB body: the middle. Where heart and soul meet. Where Kroos was successfully transplanted and instantly boosted the team's heart rate. Where Gündoğan was shifted to a more advanced role and played his best international games in his Manchester City capacity. Where even Nagelsmann struggled to find the right treatment method before his emergency surgery. Like Hansi Flick and the late Joachim Löw before him.

The eternal question of whether Germany can succeed with the world-class player "molded" by Pep Guardiola was answered in the final stages of their journey: Yes, it can, and quite effectively. Robert Andrich served as the third wheel. He's still there, but in what role? That's the big question. The "Süddeutsche Zeitung" saw him primarily as a starter, as he cleared space for Kroos' final task. Now, the engine room is undergoing reconstruction. Will Andrich remain the right gear?

What could the new engine room look like? Perhaps Wirtz will take over the Gündoğan position. He plays it differently, but best from the number ten spot. Musiala could also move to the center, but his pace is better suited on the wing than Werder Bremen's playmaker's. But who will provide backup? Could this be the (short) time of 33-year-old Pascal Groß, who has shown his mettle in big tasks in the Premier League and is now primarily tasked with stabilizing BVB?

It seems like we're discussing the potential changes in the German national team and FC Bayern, especially regarding the position of Joshua Kimmich. Kimmich, under the new coach Vincent Kompany, is shifting back to the central midfield role from right back at Bayern. This move could lead to Joao Palhinha, the anticipated 'Holding Six', taking over, potentially pushing out Aleksandar Pavlović who Nagelsmann appreciates but missed the EM due to health issues.

Could Stuttgart's influence emerge?

Data la mancanza di un ruolo di spicco a Bayern, Pavlović potrebbe non avere una posizione significativa nella nazionale, che ora è completamente concentrata sul Mondiale del 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Un altro problema: se Kimmich tornasse a centrocampo, chi prenderebbe il suo posto come terzino destro nella nazionale? O le cose rimarrebbero invariati per mancanza di alternative valide, andando contro le pratiche usuali nel ruolo principale di Pavlović?

Un'altra figura molto rispettata a centrocampo è Angelo Stiller dello Stuttgart. Affinato dall'allenatore Sebastian Hoeneß sin dai tempi di FC Bayern II e TSG Hoffenheim, Stiller è diventato fondamentale per lo Stuttgart, come dimostrato nella Supercoppa quando la loro sconfitta e la perdita del titolo sono state precipitate dalla sua uscita dal campo. Stiller potrebbe formare un duraturo partenariato con Chris Fuhrich, Deniz Undav e Maxi Mittelstadt, se lo Stuttgart continuerà il suo percorso vincente sotto l'allenatore Hoeneß.

Le decisioni dell'allenatore della nazionale potrebbero non essere necessariamente concentrate sulle prospettive a lungo termine, poiché il suo contratto scade dopo il Mondiale del 2026 e la sua attenzione è completamente su questa competizione. "Vogliamo diventare campioni del mondo", ha dichiarato dopo l'eliminazione deludente all'UEM contro la Spagna negli ottavi di finale. Le scelte sono molteplici. Nagelsmann è di nuovo richiesto per la sua chiara visione. Per favore, dottor Nagelsmann, abbiamo bisogno di te!

