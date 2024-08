- Sahin suggerisce un rapido ritorno di Brandt e Süle nella squadra nazionale.

Allenatore del BVB Nuri Sahin è fiducioso che i suoi due prospetti, Julian Brandt e Niklas Süle, si stiano avvicinando a tornare nella nazionale di calcio tedesca. Al momento, questi due giocatori di spicco del Borussia Dortmund non fanno parte della squadra di Julian Nagelsmann per le prossime partite contro l'Ungheria e i Paesi Bassi.

Esprimendo il suo sostegno, Sahin ha dichiarato: "Avrei voluto vedere Jule e Niki in squadra". È molto soddisfatto delle loro prestazioni. "Se questi ragazzi continuano a fornire prestazioni di alto livello, torneranno", ha aggiunto.

despite an impressive second half season, attacker Brandt wasn't selected for the Euro squad. Center-back Süle, on the other hand, failed to make the cut as he had a limited contribution to Dortmund due to supposed fitness problems in the early summer. However, the 28-year-old, a former Bayern Munich professional, has now secured a starting position under Sahin at Dortmund. He has made significant strides in his fitness level during the summer break.

