Sahin nutre un'intensa avversione e sta cercando l'ultimo Borussia Dortmund

"Non il mio tè": Nuri Sahin esprime il suo disappunto per la prestazione del Borussia Dortmund dopo il pareggio a reti bianche contro il Werder Bremen. Nonostante l'espulsione di Nico Schlotterbeck abbia indebolito la difesa, il vero problema è stato l'attacco in difficoltà.

Anche dopo un po' di tempo, Nuri Sahin sembrava ancora frustrato. Con una smorfia sul viso, il manager del BVB ha partecipato alla conferenza stampa post-partita e ha cercato di spiegare l'ineffabile. La prestazione del Borussia Dortmund durante il pareggio a reti bianche contro il Werder Bremen ha lasciato un sapore amaro in bocca all'allenatore - il "nuovo BVB" è diventato un mistero quando si tratta del loro gioco offensivo.

"Abbiamo giocato una prima metà di partita terribile, sia con che senza palla. Non riuscivo a sopportarlo", ha brontolato Sahin. "Scialbo, troppo stretto nella nostra impostazione" è stato il modo in cui ha descritto la prestazione della sua squadra. E non si è trattato di un episodio isolato in questa stagione: il BVB ha a malapena rappresentato una minaccia ultimamente.

Il BVB aveva già mostrato delle falle nel loro gioco nella partita di coppa contro il Phoenix Lübeck (4-1) e in parte in quella di apertura della Bundesliga contro l'Eintracht Frankfurt (2-0). A Brema c'è stato un passo indietro nella loro stagione finora piuttosto breve.

"Se manteniamo la testa", ha detto Sahin, "siamo stati bravi in questa stagione - ma l'idea comune di giocare a calcio che voglio instillare è ancora troppo rara". L'allenatore ne è consapevole. Il "processo" che la squadra sta attraversando, ha detto Sahin, "deve ovviamente accelerare - come Borussia Dortmund, dobbiamo imparare a guardare le cose in modo diverso, anche se la squadra è stata ristrutturata".

Il BVB non ha ancora perso la pazienza o la fede nell'uomo in panchina, che ha preso il posto di Edin Terzic dopo la sua partenza in estate. Il direttore sportivo Sebastian Kehl si è riferito al "processo" che la nuova squadra sta attraversando, mentre il centrocampista Pascal Groß ha elogiato il lavoro del suo allenatore. "Ci prepara brillantemente. Abbiamo sempre un piano di gioco chiaro e lui è completamente dedito", ha detto Groß.

E c'è stato un piccolo barlume di positività da portare via da questa noiosa prestazione del BVB a Brema: lo spirito di lotta è stato impeccabile. Dopo l'espulsione di Nico Schlotterbeck a metà della ripresa, il BVB ha quasi avuto il suo momento migliore, principalmente grazie a una difesa aggressiva.

Ma non può e non dovrebbe essere solo questione di spirito di lotta nelle prossime settimane. Senza un miglioramento nel loro gioco, il Borussia rischia di rimanere indietro nella corsa al titolo, che è unusually aperta all'inizio della stagione. For

