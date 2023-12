SAG Awards 2019: la moda sul tappeto rosso

A differenza di altri appuntamenti della stagione dei premi, la Screen Actors Guild premia solo i successi degli attori (piuttosto che dei registi, degli scrittori o delle produzioni stesse). E, giustamente, sono stati i candidati ad alcuni dei premi più importanti della serata a rubare la scena alla moda.

Tra le protagoniste, Lady Gaga si è distinta in un elegante abito bianco di Dior couture con uno spacco all'altezza delle cosce. Anche la star di "Vice" Amy Adams ha optato per uno spacco alto, con un abito nero senza spalline caratterizzato da un'impressionante arricciatura in vita e sulla scollatura.

La doppia candidata Emma Stone ha indossato un elegante tailleur pantalone ricamato in oro e nero, mentre Emily Blunt - candidata sia come attrice protagonista, per il suo ruolo di Mary Poppins, sia come attrice non protagonista, per il suo ruolo in "A Quiet Place" - si è fatta notare con un abito rosa di paillettes di Michael Kors con ampie maniche a volant.

È stata una delle numerose star a sfruttare il tappeto argentato (o l'assenza di quello rosso) come occasione per sfoggiare colori che altrimenti avrebbero potuto stonare. Rumer Willis, Sandra Oh, Marin Hinkle, Madeline Brewer, Jane Fonda e Laura Harrier sono state tra le numerose partecipanti ad apparire in tonalità di rosso e rosa spesso trascurate.

Altrove, i tocchi di leggerezza non sono mancati, dalla tuta in spandex Fendi di Yara Shahidi, che ha indossato sotto un abito di tulle trasparente, all'abito a strati argento metallizzato dell'attrice di "Glow" Betty Gilpin.

La co-protagonista di quest'ultima, Shakira Barrera, ha messo in mostra le sue origini con quella che sembrava essere una bandiera del Nicaragua, attaccata a un abito bianco aderente al corpo, che ha srotolato per le telecamere in attesa. E la star di "Rupaul's Drag Race" Shangela Laquifa Wadley ha indossato uno dei numeri più memorabili e controversi della serata, facendo girare la testa con un vaporoso abito bicolore da principessa.

Per tutti gli sforzi individuali, il merito collettivo deve andare all'intero cast di "Crazy Rich Asians", che ha illuminato i tappeti rossi per tutta la stagione dei premi. Dato che il film non ha ricevuto alcuna nomination agli Oscar o ai BAFTA, questa potrebbe essere l'ultima volta che li vediamo collettivamente in forze - e non hanno deluso.

In particolare, Gemma Chan ha stupito in Oscar de la Renta e Michelle Yeoh era l'immagine del glamour in un abito di Elie Saab con corpetto impreziosito e gonna di piume. I coprotagonisti Henry Golding e Harry Shum Jr, rispettivamente in giacca dorata e color cioccolato, sono stati tra gli uomini meglio vestiti della cerimonia.

Per il resto, gli uomini sono sembrati adottare un approccio relativamente conservatore rispetto alle loro controparti femminili. Ma Michael B. Jordan merita una menzione per aver indossato una pettorina floreale dai colori vivaci sul suo altrimenti pudico doppiopetto. Se il mese scorso Timothée Chalamet è balzato agli onori della cronaca per aver indossato una pettorina simile (anch'essa di Louis Vuitton, ma in pelle nera) ai Golden Globe, forse stiamo assistendo alla nascita di una delle tendenze più insolite del 2019.

Scorri la galleria qui sopra per vedere alcune delle migliori tendenze della serata. Oscar Holland, Stephy Chung e Natalie Yubas della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com