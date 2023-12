Sacheen Littlefeather, attivista e attrice nativa americana, è morta a 75 anni

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato la sua morte lunedì in un post condiviso su Twitter.

Il tweet, accompagnato da un'immagine dell'attrice Apache e Yaqui, recitava: "Sacheen Littlefeather, attivista per i diritti civili dei nativi americani che notoriamente rifiutò l'Oscar come miglior attore a Marlon Brando nel 1973, muore a 75 anni".

Sebbene non siano state fornite immediatamente le cause del decesso, nel gennaio dello scorso anno Littlefeather aveva rivelato in un post su Facebook di avere un cancro al seno in metastasi.

La Littlefeather è passata alla storia quando è salita sul palco degli Oscar del 1973 per conto della star de "Il Padrino" Brando, che aveva deciso di boicottare la cerimonia di premiazione per protestare contro la rappresentazione dei nativi americani sul grande schermo. Brando stava anche reagendo alla risposta delle forze dell'ordine federali all'occupazione della città di Wounded Knee, nel Sud Dakota, da parte dei membri dell'American Indian Movement.

Il suo breve discorso, per il quale indossava un abito di pelle di daino e mocassini, fu accolto da un misto di fischi e applausi. L'episodio costò la carriera all'attrice in erba, i cui titoli includono "Winterhawk", "Shoot the Sun Down" e "The Trial of Billy Jack", che fu presto inserita nella lista nera dell'industria cinematografica ed evitata dal mondo dello spettacolo.

In agosto, l'Academy si è formalmente scusata con la Littlefeather per i maltrattamenti subiti durante il suo intervento e negli anni successivi.

In una lettera inviata dall'ex presidente dell'Academy David Rubin alla Littlefeather si legge che gli abusi subiti erano "ingiustificati e ingiustificabili".

Ha aggiunto: "Il peso emotivo che hai vissuto e il costo della tua carriera nel nostro settore sono irreparabili. Per troppo tempo il coraggio che hai dimostrato non è stato riconosciuto. Per questo, le porgiamo le nostre più profonde scuse e la nostra sincera ammirazione".

Descrivendo le scuse come un "sogno che si avvera", Littlefeather ha dichiarato: "Noi indiani siamo persone molto pazienti - sono passati solo 50 anni!

"Dobbiamo mantenere sempre il nostro senso dell'umorismo. È il nostro metodo di sopravvivenza", ha aggiunto.

Il mese scorso, l'Academy ha ospitato un evento presso il suo museo del cinema a Los Angeles che ha visto Littlefeather come oratore principale insieme ad altri artisti indigeni.

Scottie Andrew della CNN ha contribuito a questo servizio.

