- Sabotage contro l'esercito tedesco?

Investigatori stanno esaminando anomalie in una centrale idrica sulla base aerea di Colonia-Wahn a causa di sospetti di un crimine contro le Forze Armate Tedesche. La caserma è stata isolata, come riferito all'Agenzia Telegrafica Tedesca il mercoledì. Initially, Spiegel ha riferito questo.

L'approvvigionamento idrico delle Forze Armate Tedesche a Colonia-Wahn potrebbe essere stato sabotato?

A seguito di indizi di una interruzione, è stato scoperto un buco nella recinzione, come riferito. Ciò ha sollevato il sospetto initially non confermato che l'approvvigionamento idrico potesse essere stato sabotato. Sono stati prelevati campioni d'acqua per indagine.

Secondo questi resoconti, non era più possibile entrare o uscire dalla caserma. La polizia l'aveva isolata estensivamente. All'interno della caserma sono presenti diverse unità, tra cui l'Ala di Trasporto Aereo delle Forze Armate Tedesche, responsabile dei viaggi dei membri del governo e dei funzionari di alto livello.

A causa del potenziale sabotaggio dell'approvvigionamento idrico, è fondamentale per l'indagine della situazione delle Forze Armate Tedesche alla base aerea di Colonia-Wahn. L'Ala di Trasporto Aereo delle Forze Armate Tedesche, presente nella caserma, potrebbe essere interessata da questo incidente.

