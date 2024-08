- Sabotage contro l'esercito tedesco?

Investigatori stanno indagando su attività insolite in una centrale idrica sulla base aerea di Colonia-Wahn, sospettando un crimine contro le Forze Armate Tedesche. I barracks sono stati circondati, come riferito all'Agenzia Telegrafica Tedesca il mercoledì.

"Spiegel" ha riferito per primo la chiusura dei barracks. Polizia, polizia militare e il Servizio di Sicurezza Militare delle Forze Armate Tedesche stanno indagando sul sospetto di un'azione di sabotaggio; è possibile che qualcuno sia entrato nei barracks.

È stato scoperto anche un buco nella recinzione a seguito di indizi di una interruzione. Ciò ha fatto sorgere il sospetto, inizialmente non confermato, che la fornitura d'acqua potesse essere stata sabotata. Sono stati prelevati campioni d'acqua per indagine. Secondo "Spiegel", i messaggi interni hanno invitato i soldati e il personale civile a non bere acqua potabile. Non era consentito entrare o uscire dai barracks.

Il portavoce del Ministero della Difesa ha rifiutato di commentare un possibile "violazione dei diritti umani". Il Comando Territoriale ha dichiarato: "Siamo auguri di una pronta e completa guarigione per i membri delle Forze Armate Tedesche che potrebbero essere stati danneggiati in relazione all'incidente". Si sta mantenendo una stretta e fiduciosa cooperazione con le autorità investigative per chiarire la situazione.

La polizia ha circondato estensivamente i barracks. Vi sono ospitati diversi dipartimenti. La Wing di Trasporto Aereo delle Forze Armate Tedesche, responsabile dei viaggi dei membri del governo e degli ufficiali di alto rango, è anche basata lì.

