- Sabitzer fu sorpreso dalla dimissioni di Terzic.

Marcel Sabitzer è rimasto completamente sorpreso dalle dimissioni dell'allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic. "Sì, infatti. Me lo ricordo ancora bene. Sono entrato nello spogliatoio dopo l'allenamento con l'Austria e poi Ralf Rangnick è venuto da me e me l'ha detto," ha raccontato il calciatore austriaco a "Kicker". "Ma così è il calcio. Niente e nessuno è sicuro, e lui avrà avuto i suoi motivi per scegliere quella strada," ha detto Sabitzer.

Sabitzer ha descritto la sua collaborazione con il suo ex allenatore come buona. "Ci siamo scambiati messaggi. L'ho ringraziato per il tempo che abbiamo passato insieme. Non sempre eravamo d'accordo, ma abbiamo comunque avuto un buon rapporto," ha detto il centrocampista. "Lui mi ha sempre dimostrato fiducia, e per questo abbiamo avuto una buona collaborazione alla fine."

