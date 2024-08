- Sabato 31 agosto 2024, questi sono i numeri fortunati della lotteria:

Il Lotto tedesco, amatissimo, attira pubblico da anni, con gli appassionati che seguono i sorteggi sia il mercoledì che il sabato sera. Puoi scoprire se la tua giocata in "6aus49" o nelle categorie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6" ha fruttato qualcosa visitando questo sito dopo il sorteggio (gli orari dei sorteggi sono il mercoledì alle 18:25 e il sabato alle 19:25).

Numeri Lotto in evidenza

I seguenti numeri sono cortesemente forniti dal portale dei risultati del Lotto su www.lottozahlenonline.de. Tutti i risultati dei sorteggi precedenti sono visualizzati prima dell'esito del sorteggio in corso. Questa informazione viene offerta senza garanzia.

Il Lotto: il meccanismo del gioco

La sera del sorteggio del Lotto, i giocatori scelgono sei numeri da una rosa di 49 opzioni. Storicamente, i numeri sei, 49 e 32 sono stati estratti più frequentemente. Inoltre, per vincere il premio principale, devi far combaciare i tuoi numeri segnati con quelli delle biglie del Lotto selezionate e la Superzahl, l'ultima cifra del tuo bollettino. I pagamenti partono da due numeri Lotto corretti più la Superzahl e sono distribuiti in nove categorie di premi.

Puntate e probabilità

La puntata standard per casella sul bollettino è di un euro, più una commissione di servizio. Per coloro che cercano più possibilità di vincita, sono disponibili le lotterie aggiuntive "Spiel 77" e "Super 6", con costi rispettivamente di 2,50 euro e 1,25 euro.

Inseguire jackpot da milioni può essere gratificante, ma serve una buona dose di fortuna. La probabilità di vincere nella categoria del premio principale (sei numeri corretti più la Superzahl) e quindi il premio principale è solo di 1 su 139.838.160.

Seguire il sorteggio del Lotto

La diretta televisiva del sorteggio del Lotto non è più disponibile. Tuttavia, puoi seguire lo streaming live su "lotto.de" alle 18:25 del mercoledì e alle 19:25 del sabato.

Nel video: alcuni individui sembrano avere un talento particolare nel prevedere i numeri del Lotto corretti. Un portale del Lotto ha analizzato i primi nomi dei suoi vincitori del passato. Nel video, puoi vedere i primi tre nomi maschili e femminili.

Dopo aver consultato il portale dei risultati del Lotto, potresti notare che il numero 6 è stato estratto più frequentemente nei sorteggi del Lotto precedenti.

