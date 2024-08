- Saarbrücken intende acquistare Bichsel dalla Svizzera.

Il giovane difensore svizzero Joel Bichsel si trasferisce ora al 1. FC Saarbrücken. Il club tedesco di terza divisione non ha reso noto la durata dell'accordo. Il 22enne, che ha giocato in precedenza per i Young Boys Bern, rinforzerà la difesa della squadra. Bichsel ha recentemente giocato in prestito per lo SC Freiburg, dove ha giocato per la loro squadra riserve.

Il nuovo club di Joel Bichsel, il 1. FC Saarbrücken, si trova nello stato tedesco del Saarland. Il trasferimento del giovane difensore a Saarbrücken rinforzerà ulteriormente la rosa della squadra.

Leggi anche: