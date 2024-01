Ryder Cup: L'Europa evoca una magia tardiva per impedire agli Stati Uniti di vincere una sola partita e prendere un vantaggio dominante nella prima giornata

Dopo aver spazzato via gli ospiti nei foursomes del mattino, una raffica di notevoli colpi tardivi nei fourballs conclusivi ha permesso ai padroni di casa di impedire a Team USA di vincere una singola partita in un giorno per la prima volta nella storia del torneo, che è durato 44 edizioni, e di arrivare al fine settimana con un vantaggio di 6,5-1,5.

Jon Rahm ha concluso con il suo secondo eagle nelle ultime tre buche per ottenere un pareggio in un'epica sfida con Nicolai Højgaard contro il numero 1 del mondo Scottie Scheffler e Brooks Koepka, pochi istanti dopo che Viktor Hovland aveva messo a segno uno splendido putt da 26 piedi per contribuire a dimezzare il suo match con Tyrrell Hatton contro Justin Thomas e Jordan Spieth.

Nonostante Matt Fitzpatrick e Rory McIlroy avessero vinto sei buche consecutive per battere facilmente Collin Morikawa e Xander Schauffele 5&3 (cinque in vantaggio con tre buche da giocare), il Team USA sembrava avviato a concludere la giornata di venerdì con una prima vittoria quando Max Homa e Wyndham Clark si sono avvicinati al tee della 17ª con un vantaggio di due buche su Justin Rose e Robert MacIntyre.

Ma c'è stato un ultimo colpo di coda per il capitano statunitense Zach Johnson e la sua squadra: Rose ha approfittato degli errori dell'avversario per rubare un altro improbabile mezzo punto e mandare in delirio compagni di squadra e tifosi sul 18° green.

Il vantaggio di cinque punti per la squadra del capitano Luke Donald segna il più alto vantaggio dopo il turno inaugurale nella storia della Ryder Cup, eguagliando i record stabiliti dall'Europa e dagli Stati Uniti rispettivamente nel 2004 e nel 1975.

Per aggiudicarsi la coppa, gli Stati Uniti hanno bisogno di soli otto punti sugli ultimi 20 disponibili e di altri quattro e mezzo per eguagliare lo storico margine di sconfitta di 19-9 subito a Whistling Straits due anni fa.

Gli Stati Uniti, che non vincono sul suolo europeo da 30 anni, avranno bisogno di una risposta roboante se vorranno porre fine a questa striscia domenica. Come campioni in carica, hanno bisogno di 14,5 punti totali per conservare la coppa.

Sabato si ripeterà il formato di venerdì, con la sessione mattutina di foursomes che partirà all'1:35 ET (6:35 BST).

Rahm ha perso le parole

Ci sono volute sei ore e mezza prima che gli americani prendessero finalmente il comando di una partita venerdì, e anche quella è durata meno di 15 minuti.

Il birdie di Thomas alla quarta ha finalmente segnato un po' di rosso sul tabellone, dopo un inizio orribile nei foursomes del mattino che ha visto l'Europa registrare il primo sweep di sempre nella sessione di apertura di una Ryder Cup.

Anche quando sembrava che gli americani stessero finalmente trovando la loro strada, i padroni di casa hanno semplicemente alzato il loro livello. Scheffler ha risposto allo splendido eagle chip-in di Rahm alla 16ª buca con un brillante birdie alla 17ª buca per ripristinare un vantaggio di una buca, solo che lo spagnolo ha risposto in qualche modo con un altro eagle alla fine.

Mentre intorno a lui si scatenava la bolgia, la reazione di Rahm ha detto tutto. Il campione del Masters è rimasto immobile, con il volto misto di sconcerto e gioia. Intervistato poco dopo, faticava ancora a trovare le parole.

"Non lo so. Non lo so", ha detto Rahm.

"È l'intenzione del momento e poi il fatto che accada qualcosa di veramente unico. Devo fare i complimenti a Nicolai perché qui, alla 18, mi ha dato la libertà di provarci e mi ha detto di fare un putt, di provare a farlo".

La folla al 18° green ha avuto a malapena il tempo di riprendere fiato dopo il pugnale di Hovland di pochi istanti prima, la palla del norvegese è stata colpita con la potenza sufficiente per finire in tazza.

"Era ora che la palla entrasse!", ha detto Hovland ridendo.

Thomas, scelta controversa del capitano viste le sue difficoltà di forma sul PGA Tour in questa stagione, ha mantenuto i nervi saldi per andare in buca e impedire alla sua squadra di perdere ulteriormente terreno.

"È un peccato. Non è stato l'inizio che volevamo, ma per fortuna abbiamo ancora molto da giocare", ha detto Thomas.

"Andremo a dormire, ci riorganizzeremo e domani cercheremo di conquistare più punti possibili".

Fonte: edition.cnn.com