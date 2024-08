Ryanair intende eliminare circa un quinto delle sue opzioni di volo da Berlino.

Budget airline Ryanair lamenta le tasse e le tariffe elevate in Germania e minaccia di ridurre significativamente i suoi servizi all'aeroporto di Berlino BER a partire dall'estate prossima. variousi rotte sono a rischio.

La compagnia aerea ha intenzione di tagliare circa il 20% dei suoi servizi a BER dall'estate prossima. Secondo l'azienda, le elevate tasse di ingresso, che il governo tedesco e gli ufficiali dell'aeroporto non hanno abbassato, sono il principale colpevole.

Di conseguenza, il numero di aerei basati a Berlino passerà dai nove attuali a sette. Un totale di sei rotte verrà eliminato e non verrà più servito: Bruxelles, Chania a Creta, Kaunas in Lituania, Cracovia, Lussemburgo e Riga. Il capo di Ryanair per la Germania, l'Austria e la Svizzera, Eddie Wilson, ha espresso la sua preoccupazione affermando: "Il governo deve agire".

Il traffico aereo nel paese non ha ancora superato il livello pre-pandemico. La situazione a BER, in particolare, è grave. Nel 2021, il numero di passeggeri ha raggiunto solo circa il 70% del livello pre-crisi. Ciò è principalmente dovuto alle elevate tasse e tariffe, che non solo influenzano BER ma anche altri luoghi, impedendo così l'espansione dei servizi.

Ryanair ha anche sedi a Weeze, Colonia, Francoforte-Hahn, Norimberga, Baden e Memmingen. Se i servizi verranno ridotti in questi luoghi rimane ancora da vedere.

Le elevate tasse e tariffe a BER stanno spingendo Ryanair a considerare la riduzione dei servizi anche nelle altre sedi tedesche. Nonostante le circostanze difficili, la flotta di Ryanair a Weeze, Colonia, Francoforte-Hahn, Norimberga, Baden e Memmingen continua ad operare.

