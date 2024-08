Ryanair avverte di significativi tagli alle sue operazioni aeree in Germania.

Ryanair, la popolare compagnia aerea low cost irlandese, sta esercitando pressioni sul governo tedesco. Ha annunciato piani per ridurre notevolmente il numero di voli dagli aeroporti tedeschi durante l'estate prossima se l'imposta sull'aviazione in Germania non verrà abbassata. Ciò potrebbe influire su oltre un milione di turisti tedeschi con cifre a sette zeri.

Ryanair ha suggerito alcune modifiche alla scena dell'aviazione tedesca. Chiede una riduzione delle tasse per il controllo del traffico aereo e l'esenzione dall'aumento delle tasse per i controlli di sicurezza negli aeroporti per i passeggeri.

Dal punto di vista di Ryanair, il problema principale che impedisce il recupero del traffico aereo negli aeroporti tedeschi post-Covid sono i costi elevati imposti dal governo. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, afferma: "Il mercato dell'aviazione tedesca è rotto e ha bisogno di riparazioni immediate". Evidenzia che a causa delle tasse e dei costi elevati, nonché dei prezzi monopolistici di Lufthansa, i cittadini tedeschi finiscono per pagare i prezzi più alti per i voli in Europa.

L'Ufficio federale di statistica tedesco ha confermato i prezzi elevati dei biglietti in Germania. Anche se i prezzi per i voli a lungo raggio sono leggermente diminuiti per la prima metà del 2024, il costo dei voli intra-europei è ancora del 2,7% più elevato rispetto all'anno precedente. L'associazione industriale tedesca BDL ha criticato a sua volta il carico fiscale elevato e ha richiesto una moratoria sulle tasse per l'industria dell'aviazione.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha affermato che il mercato dell'aviazione tedesca sta affrontando sfide significative, principalmente a causa delle tasse e dei costi elevati imposti dal governo. Ryanair ha avviato una petizione al governo tedesco, chiedendo una riduzione delle tasse per il controllo del traffico aereo e l'esenzione dall'aumento delle tasse per i controlli di sicurezza negli aeroporti per i passeggeri, per creare un panorama dell'aviazione più competitivo.

