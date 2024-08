Ryan Reynolds parla della lunga battaglia del defunto padre contro il Parkinson.

In un'intervista a People, la star di "Deadpool & Wolverine" ha dichiarato che la sua famiglia di Vancouver raramente parlava della malattia debilitante.

"Ha detto la parola 'Parkinson' al massimo tre volte, che io sappia - e una di queste non era rivolta a me," ha detto Reynolds. "C'è stata tantissima negazione, tantissimo nascondere."

L'attore aveva un rapporto complesso con suo padre, James, che ha descritto come "un uomo che non condivide i suoi sentimenti".

"Era un pugile, un poliziotto, un duro. Non riesco nemmeno a ricordare di aver mai avuto una vera conversazione con mio padre," ha riflettuto Reynolds. "Era un padre presente, non mancava mai una partita di football, ma non aveva la capacità di sentire o almeno condividere l'intera gamma di emozioni umane."

Allucinazioni e delusioni erano parte della malattia progressiva che il giovane Reynolds ha detto di aver contribuito ad aumentare la distanza con suo padre.

"In quel momento pensavo solo 'Mio padre sta perdendo la testa'. Mio padre stava scivolando in un mondo dove faticava a distinguere la realtà dalla finzione. E di conseguenza tutti gli altri nella sua vita stavano perdendo la fede e la fiducia nel suo punto di vista," ha detto Reynolds. "C'erano ragnatele di congiure che lui tessava su 'sta succedendo' e 'queste persone potrebbero essere contro di me' o 'questa persona mi vuole fare del male'. E cose che erano così tanto distanti dall'uomo che avevo conosciuto."

Negli anni successivi alla morte di suo padre, Reynolds ha detto di aver "costantemente messo insieme i pezzi della storia".

"Non stavoReally accepting my own responsibility. It was very easy for me to lean on the idea that my father and I do not see eye to eye on anything and that an actual relationship with him is impossible," Reynolds said. "And as I'm older now, I look back at it, and I think of it more as that was my unwillingness at the time to meet him where he was."

Now being a father of four young children with wife Blake Lively, daughters James, Inez, and Betty, and a son named Olin, has given Reynolds perspective, he said.

"The healing for me really comes more through my relationship with my own kids, while taking some of the things from my father that are of immense value," he said. "My dad had incredible integrity. He did not lie. [Now] I get to fill in those little gaps that maybe hurt me. I get to show up."

