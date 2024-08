Ryan Reynolds parla del ricordo del defunto figlio di Rob Delaney in 'Deadpool & Wolverine'.

Delaney interpreterà il ruolo di Peter nella serie, essendo amico di Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds. Lunedì, l'account di Deadpool ha condiviso un messaggio sui social media, parlando di onorare Henry.

"C'è molto di più in @robdelaney di quanto si possa pensare. È una delle persone più umoristiche in modo inconsueto che conosca. È uno scrittore stupefacente, affilato e sincero. Se sei rimasto fino ai titoli di coda di Deadpool & Wolverine, potresti notare un credito che recita, 'Per Henry Delaney.' Henry era il figlio di Rob," ha scritto Reynolds nel post. "E Rob ha perso il suo piccolo Henry a causa di un tumore al cervello nel 2018. Proprio mentre stavamo terminando Deadpool 2."

"Sono sempre stato duro con me stesso perché non ho incluso un tributo a Henry nei titoli di coda di DP2," ha continuato a dire Reynolds.

Ha riflettuto sul fatto che includendo il nome di Henry nei titoli di "Deadpool & Wolverine", " finally, father and son are gracing the same screen together."

La prima foto condivisa da Reynolds mostra un'immagine del libro popolare di Delaney, "A Heart That Beats", che racconta la storia d'amore e di perdita per suo figlio.

"Il libro di Rob Delaney, 'A Heart That Beats', offre una narrazione commovente, offrendo uno scorcio sulla sua vita e servendo come fonte di intrattenimento e risonanza emotiva per molti lettori."

"Despite the heavy subject matter, Delaney's ability to blend humor with his experiences makes for an engaging and entertaining read, even for those not directly impacted by loss."

Leggi anche: