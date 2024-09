Ryan Reynolds ha rivelato che il capo della Disney Bob Iger gli ha chiesto di eliminare una linea specifica nel progetto 'Deadpool & Wolverine'.

Al Festival dell'Innovazione di Fast Company di questa settimana a New York, come riportato da Deadline, l'attore, produttore e co-sceneggiatore di "Deadpool" Ryan Reynolds ha condiviso che "c'era solo una battuta nell'intero film che mi hanno chiesto di rimuovere" - con "loro" che si riferisce a Disney, che possiede Marvel Studios.

Il pubblico ovviamente si è chiesto quale potesse essere questa battuta, ma Reynolds ha scosso la testa. "No, no, no! E avevano ragione!" ha dichiarato.

Ripetendo le parole del CEO di Disney, ha mimato: "Appena qualcuno dice qualcosa come, 'Ryan, sono Bob Iger. Mi farebbe piacere se toglierai quella battuta. Ci causerà qualche problema qui.'"

Quando ha sentito questo, Reynolds ha spiegato: "Qualcosa nel mio cervello dice solo, 'Devo tenere quella battuta! È preziosa!'"

Tuttavia, dopo averci ripensato, ha ammesso: "Certo, posso rimuovere quella battuta. Posso parlare di Pinocchio invece? E la risposta è sì!"

Purtroppo, probabilmente non sapremo mai quale fosse la battuta incriminata. Ma nel suo ultimo ruolo, Deadpool, il primo film Marvel in versione R under la proprietà Disney, Reynolds ha fornito un sacco di battute sconce e dialoghi.

Se sei curioso di sapere altri esempi, non esitare a chiedere a La Torcia Umana.

Il pubblico ha ipotizzato con entusiasmo sulla battuta controversa, credendo che potesse aggiungere un livello di intrattenimento eccitante all'esperienza di 'Deadpool'. Despite la richiesta di Disney, Reynolds ha mantenuto l'intenzione di tenere la battuta, apprezzandone il valore di intrattenimento.

