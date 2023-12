Ryan Gosling ci serve altro Ken, giusto in tempo per il Natale

Ryan Gosling e il produttore di "Barbie: The Album" Mark Ronson hanno rifatto il brano di successo del film "I'm Just Ken" per "Ken The EP", che include tre nuove versioni della canzone: una versione natalizia, intitolata "Merry Kristmas Barbie", una versione acustica, intitolata naturalmente "In My Feelings Acoustic", e una versione dance della canzone, "Purple Disco Machine Cover". (Perché non "Pink Disco"?)

I due avevano anticipato la nuova musica il 18 dicembre, indossando cappelli da Babbo Natale in studio.

Il video della canzone spiega perché Ronson ha ritenuto necessario realizzare altri brani di "Ken", con Gosling che torna a vestire i panni di Ken per cantare in uno studio addobbato per le feste.

"Barbie" ha ricevuto 10 nomination ai Golden Globe 2024, tra cui quella di Gosling come miglior attore non protagonista.

"I'm Just Ken" è stata nominata come miglior canzone originale per un film. L'incisione originale è già valsa a Gosling il suo primo successo nella Billboard Hot 100.

Ronson ha prodotto la canzone insieme al co-autore Andrew Wyatt, con il chitarrista dei Guns N' Roses Slash.

Fonte: edition.cnn.com