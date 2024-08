- RWE ha ottenuto risultati migliori dei previsti nel primo semestre

RWE's gigante dell'energia ha presentato risultati per il primo semestre migliori del previsto. Nonostante l'espansione delle fonti energetiche rinnovabili, RWE ha aumentato il suo profitto operativo nel settore solare e negli impianti eolici onshore e offshore. Tuttavia, ha registrato una flessione nel commercio energetico e nella generazione flessibile, ma meno grave di quanto previsto dagli analisti. La generazione flessibile di RWE include l'energia idroelettrica, la biomassa e le operazioni a gas. La direzione ha confermato le previsioni annuali.

A livello di gruppo, l'EBITDA adjusted è diminuito del 30% a €2,9 miliardi nel primo semestre, come annunciato dalla società DAX mercoledì a Essen. Il profitto netto adjusted è diminuito di quasi il 43% a circa €1,4 miliardi.

La strategia di RWE di espandere le fonti energetiche rinnovabili, come il solare e l'eolico, ha contribuito ad aumentare il profitto operativo in questi settori specifici. Di conseguenza, l'azienda energetica è impegnata a investire ulteriormente nelle fonti energetiche rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali e ridurre il proprio impatto carbonico.

