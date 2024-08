- RWE costruirà altri due parchi eolici nel Mare del Nord

Gigante energetico RWE ha ottenuto l'autorizzazione dall'Agenzia federale per la rete a costruire altri due grandi parchi eolici offshore nel Mare del Nord. L'azienda ha ottenuto i diritti per due aree situate a 110 e 115 chilometri a nord-ovest dell'isola di Borkum, al confine con la zona economica esclusiva olandese. Ciascuna delle due aree può ospitare turbine eoliche con una capacità totale di 2.000 megawatt. Se vengono utilizzate turbine di grandi dimensioni con una capacità individuale di 15 megawatt, ciò porterebbe a 133 turbine per parco.

Sviluppo congiunto dei parchi eolici con TotalEnergies?

RWE pagherà un prezzo di asta totale di 250 milioni di euro per le due aree, come annunciato a Essen. Esplorerà anche la possibilità di uno sviluppo congiunto dei progetti offshore con TotalEnergies. RWE non ha inizialmente fornito ulteriori dettagli sulla natura e l'ampiezza di una possibile partecipazione della società petrolifera francese nei progetti.

I parchi sono previsti per entrare in servizio nel 2031 e nel 2032.

RWE si prefigge di prendere decisioni finali sull'investimento entro il 2027 e il 2028. La costruzione in mare è prevista per il 2029 e il 2030, con la messa in servizio completa prevista per il 2031 e il 2032. RWE gestisce già 19 parchi eolici offshore, compresi sei al largo delle coste tedesche. Ce ne sono già altri in costruzione.

L'agenzia della rete ha inoltre assegnato i diritti per un'altra area il lunedì, dove dovrebbe essere costruito un parco eolico con una capacità di 1.500 megawatt. Il vincitore è stata Waterekke Energy GmbH. L'autorità non ha fornito informazioni sul ricavato dell'asta in nessuno dei casi.

