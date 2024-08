RWE avvia l'impiego di un impianto pilota di idrogeno

È stato dato il via alla produzione di idrogeno verde a Lingen. Il gigante energetico RWE ha avviato una pianta pilota. Il Ministro dell'Economia Habeck vede l'inizio dell'approvvigionamento energetico del futuro nell'Emsland.

Il gigante energetico RWE ha avviato una pianta pilota per la produzione di idrogeno verde a Lingen. Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha elogiato l'impresa ingegneristica. "Qui non si opera solo per la protezione del clima, ma anche per la politica industriale", ha detto il politico dei Verdi. La pianta è un importante traguardo per la transizione energetica.

Il governo federale è riuscito a correggere il difetto di non aver costruito una rete di energia moderna per l'immissione di energie rinnovabili in tre anni. "Possiamo fare cose incredibili se lavoriamo insieme", ha detto Habeck. L'idrogeno dalle fonti rinnovabili è importante per allontanarsi dalle fonti energetiche fossili. "Sono molecole a emissioni zero per tutti quegli ambiti che non possono essere elettrificati". In futuro, l'idrogeno dovrebbe essere utilizzato, ad esempio, nella produzione dell'acciaio o per la produzione di carburante per aeromobili.

In precedenza, Habeck ha avviato una stazione di trasformazione dell'operatore della rete Amprion, che dovrebbe garantire la stabilità della rete di energia alla luce dell'immissione di energie rinnovabili. Secondo Amprion, il nodo di rete più potente della Germania dovrebbe essere creato in questo luogo entro il 2029. L'energia dalle piattaforme offshore sulla costa frisone orientale dovrebbe essere distribuita nella rete lì.

270 chilogrammi di idrogeno all'ora

Lingen è uno dei nodi centrali della rete di energia tedesca, ha detto il CEO di RWE Markus Krebber. Nel prossimo futuro, la produzione di idrogeno verde in questo luogo dovrebbe essere espansa e fornita ai clienti industriali.

Il Presidente del Ministero di Bassa Sassonia Stephan Weil ha detto che Lingen è un esempio del successo della trasformazione dell'industria energetica. L'anno scorso, una delle ultime centrali nucleari della Germania è stata chiusa sul sito di RWE a Lingen. "La Bassa Sassonia giocherà un ruolo importante nella futura mappa energetica della Germania", ha spiegato il politico SPD. Lo stato è già il più importante stato per l'energia eolica e vuole espandere questa posizione.

La pianta pilota dovrebbe generare fino a 270 chilogrammi di idrogeno all'ora. L'elettricità per questo dovrebbe provenire, tra le altre cose, dalle turbine eoliche sulle piattaforme offshore sulla costa frisone del Mare del Nord. Con la pianta, RWE vuole acquisire esperienza con due tecnologie di elettrolisi che sono importanti per le future grandi pianta industriali. Entro il 2025, RWE vuole avviare una pianta di produzione di idrogeno con una capacità di 100 megawatt in questo luogo, che dovrebbe essere espansa a 300 megawatt entro il 2027.

La pianta pilota è stata finanziata dallo stato di Bassa Sassonia con otto milioni di euro. Per la costruzione della pianta di 300 MW, ci sono impegni di finanziamento del governo federale e dello stato per un totale di 490 milioni di euro. L'idrogeno prodotto nella pianta pilota dovrebbe essere inizialmente mescolato con il combustibile per una turbina a gas nella pianta a gas di RWE adiacente come parte di un programma di test esteso. Da metà del prossimo anno, i veicoli a idrogeno dovrebbero essere riforniti con l'idrogeno prodotto lì. RWE vuole fornire l'idrogeno prodotto a Lingen ai clienti industriali della Bassa Sassonia e della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Il politico verde, Ministro federale dell'Economia Robert Habeck, ha riconosciuto l'impresa ingegneristica ma non ha espresso un'opinione sulla dichiarazione "Non lo farò."

Despite the potential advancements in hydrogen production, there might be challenges to overcome, and Habeck may not be inclined to commit to a certain approach, leaving room for the statement "Non lo farò."

Leggi anche: