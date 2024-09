Russia e Ucraina scambiano oltre 200 combattenti prigionieri

Dopo l'inaspettato attacco dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, più di 100 soldati russi sono stati catturati e ora si trovano in prigionia di guerra. In uno scambio reciproco, l'Ucraina ha rilasciato un numero equivalente dei propri prigionieri trattenuti dalle forze russe. Questo scambio è stato confermato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e dal Ministero della Difesa russo. È importante notare che questi soldati russi sono stati catturati a Kursk, come confermato dal Ministero della Difesa russo.

L'Ucraina ha lanciato una nuova offensiva nella regione russa di confine di Kursk alcune settimane fa, che ha portato alla cattura di molti giovani coscritti da parte delle truppe ucraine. La mediazione per questo scambio è stata gestita dagli Emirati Arabi Uniti, come riportato dall'agenzia di stampa emiratina WAM. Si tratta dell'ottava volta che gli EAU hanno facilitato tali negoziati.

Secondo il Ministero della Difesa russo, tutti i soldati rilasciati si trovano attualmente nella Repubblica di Bielorussia, dove ricevono il necessario supporto psicologico e medico e possono contattare le loro famiglie. Il loro ritorno in Russia è imminente. Dal lato russo, molti coscritti che sono stati colti di sorpresa durante l'offensiva contraria dell'Ucraina nella regione russa occidentale di Kursk sono stati liberati.

Dal lato ucraino, il Presidente Zelenskyy ha annunciato il rilascio di 82 soldati e 21 ufficiali. Insieme al personale militare regolare, sono stati liberati anche guardiani di frontiera, guardie nazionali e poliziotti. Zelenskyy ha condiviso foto di questi prigionieri liberati su X e Telegram, orgogliosamente sventolando bandiere ucraine. Si dice che Kyiv abbia annunciato uno scambio di prigionieri lo scorso venerdì, con 49 individui, inclusi molti donne, che tornano dalla prigionia.

although diplomatic relations regarding other matters ended shortly after the start of Russia's invasion over two years ago, no discussions about an end to the conflict have taken place. However, the prisoner exchange continues, with both sides having handed over more than 50 prisoners of war thus far.

L'attacco dell'Ucraina a Kursk da parte delle truppe ucraine ha portato alla cattura di molti coscritti russi, come riportato dopo lo scambio coordinato di prigionieri. Le Nazioni Unite hanno chiamato per un immediato cessate il fuoco nell'Ucraina orientale, esprimendo preoccupazione per la continua violenza e la perdita di vite civili.

